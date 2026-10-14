Sáng 14/10, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đến những tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm, trên tay cầm những nhành hoa trắng, chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Không phải ai đến tiễn đưa 731 liệt sĩ sáng nay cũng có người thân hy sinh trong chiến tranh. Nhưng với họ, buổi sáng hôm nay là buổi sáng dành trọn cho những người đã hiến dâng máu xương của mình cho tổ quốc, để tên của những người chiến sĩ ấy hoá thành tên đất nước.

Một nhành hoa trắng, một cái cúi đầu thành kính, hay khoảnh khắc cả dòng người lặng im khi đoàn xe xuất hiện... Tất cả cùng tạo nên hình ảnh đặc biệt trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân cầm hoa trắng đứng trang nghiêm bên đường, chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hiệu)

Người đàn ông đặt 1.500 bông cúc trắng, gửi gắm lòng biết ơn qua từng nhành hoa

Tại nút giao Tây Hòa - Võ Nguyên Giáp, một “trạm hoa” với 1.500 bông cúc trắng được anh Lê Minh Phụng chuẩn bị tỉ mỉ để dành tặng người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Ngay khi nhận được lời kêu gọi người dân cầm hoa trắng đứng dọc tuyến đường, anh Phụng đã lập tức đặt mua hoa. Với anh, đây là cách thiết thực nhất để góp một phần nhỏ vào hoạt động tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Clip: Di Anh

Anh Lê Minh Phụng cho biết bản thân đã đặt 1500 bông cúc trắng (Ảnh: Di Anh)

Những bông cúc trắng được sắp xếp cẩn thận tại “trạm hoa”, trở thành món quà tri ân mà anh Lê Minh Phụng gửi đến các liệt sĩ thông qua người dân (Ảnh: Di Anh)

Anh Phụng chia sẻ, điều khiến anh xúc động hơn cả là khi biết mình chuẩn bị hoa, nhiều bạn bè, bà con từ các tỉnh phía Bắc đến miền Tây, tận Cà Mau, cũng ngỏ lời muốn gửi hoa và tình cảm tri ân đến thế hệ cha anh.

Từ một ý tưởng ban đầu, những nhành hoa trắng dần mang theo tình cảm của nhiều người, kể cả những người không thể trực tiếp có mặt tại các tuyến đường đoàn xe đi qua.

Chứng kiến dòng người đứng thành hàng dài, trang nghiêm cầm hoa chờ đoàn xe, anh Phụng không giấu được xúc động.

“Khoảnh khắc người dân đứng hai bên đường khiến mình càng thêm yêu dân tộc Việt Nam”, anh chia sẻ.

Người dân nhận những nhành hoa trắng tại các điểm phát hoa miễn phí (Ảnh: Di Anh)

Có lẽ, với anh Phụng, điều đáng nhớ nhất không nằm ở con số 1.500 bông hoa đã đặt mua, mà ở cách những bông hoa ấy được đón nhận, trao đi và cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc chung của lòng biết ơn.

Nhận bông hoa được gửi trao, anh Trí Huệ (phường Thủ Đức) cho biết bản thân đã cùng con trai có mặt từ sớm để chờ đoàn xe đi qua. Hai cha con bất ngờ khi thấy những trạm hoa được bố trí dọc đường, nơi người dân có thể nhận hoa miễn phí để bày tỏ lòng tri ân.

Cầm trên tay những nhành hoa trắng, anh Huệ cùng con hòa vào dòng người đứng chờ bên đường. Với anh, đây không chỉ là dịp để trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ, mà còn là cơ hội để cùng con chứng kiến một khoảnh khắc ý nghĩa, khi nhiều người dân chủ động góp sức, góp hoa để gửi lời biết ơn đến những thế hệ đi trước.

Hai cô gái thức dậy từ 3h sáng, tự bỏ tiền mua hoa gửi người dân

Cũng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Lan và Quỳnh, hai bạn trẻ ở TPHCM, đã thức dậy từ 3h sáng để mang hoa đến phát miễn phí cho người dân. Số hoa được cả hai tự mua từ ngày hôm trước hoàn toàn bằng tiền cá nhân.

Khi nhiều người dân bắt đầu tập trung tại công viên, Lan và Quỳnh đã có mặt, trao từng bông hoa cho những người muốn đứng bên đường chờ đoàn xe.

Với hai bạn trẻ, đây là cách để thể hiện lòng biết ơn bằng một hành động nhỏ nhưng chân thành. Bởi đôi khi, sự tri ân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể đến từ việc sẵn sàng dậy sớm hơn thường ngày, tự tay mua hoa và dành thời gian cho một buổi sáng nhiều ý nghĩa.

Những nhành hoa trắng được người dân chuẩn bị bằng tiền cá nhân, gửi gắm tình cảm tri ân đến các liệt sĩ trong hành trình trở về nghĩa trang thành phố (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Không chỉ tại nút giao Tây Hòa - Võ Nguyên Giáp hay Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nhiều điểm dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cũng có người dân chuẩn bị hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

Trước đó, phường Bình Trưng đã thông tin, vận động người dân tham gia hoạt động đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Người dân được khuyến khích đứng bên đường, cầm nhành hoa trắng, giữ thái độ trang nghiêm để bày tỏ lòng thành kính.

Ảnh: Viết Thanh

Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng kêu gọi hội viên, sinh viên chuẩn bị hoa cúc trắng để tưởng niệm, tri ân các thế hệ đi trước. Hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhớ người trẻ về công lao của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trên hành trình dài khoảng 26km từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn xe đi qua những hàng người cầm hoa trắng đứng chờ từ sớm. Mỗi người một cách bày tỏ, nhưng đều mang nặng lòng biết ơn với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xươn cho tổ quốc.

Nhóm PV