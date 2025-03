Hai cô gái bị người nhà chú rể yêu cầu cởi đồ: Xử phạt bồi thường 46 triệu đồng

Ngày 24/3, ông Cao Tấn Triển - Quyền Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thông tin chính quyền địa phương vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 người phụ nữ liên quan vụ việc 2 cô gái trang điểm cô dâu bị lục vali vì bị nghi ngờ trộm mất 20 triệu đồng xảy ra trước đó.

Người nhà chú rể kiểm tra các túi đồ mà hai cô gái làm nghề trang điểm mang theo. (Ảnh chụp màn hình)

Theo quyết định xử phạt, UBND xã Mỹ Tịnh An triển khai xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị N. (40 tuổi), bà Nguyễn Ngọc D. (37 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim L. (42 tuổi) về hành vi "Khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác" xảy ra vào ngày 21/11/2024 tại ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Mỗi người bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng, cùng với đó bồi thường thiệt hại 46 triệu đồng cho 2 người bị hại. Đồng thời, 3 người phụ nữ trên cũng phải xin lỗi công khai các bị hại.

Trước đó, sáng 21/11/2024, ông Nguyễn Ngọc Th. (47 tuổi, ở ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An) tổ chức đám cưới cho con trai. Cô dâu có thuê chị Nguyễn Thị Ngọc T. (32 tuổi, ngụ huyện Tân Phước) và Trương Thị Mỹ N. (26 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) đến trang điểm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi đang tổ chức đãi đám cưới, gia đình ông Th. phát hiện mất số tiền 20 triệu đồng được để trong phòng.

Tuy nhiên cùng thời điểm khách đến mừng đám cưới nên ông Th. sau khi báo cho người nhà việc mất tiền, vẫn tiếp tục đãi khách.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi 2 cô gái trang điểm mang hành lý ra về, bà Trần Thị N. đã giữ lại và yêu cầu quay vào nhà để nói chuyện về việc mất tiền.

Bà Trần Thị N. cùng với 2 em gái là Nguyễn Thị Kim L. và Nguyễn Ngọc D. kiểm tra hành lý của 2 cô gái.

Nguyễn Thị Ngọc T. và Trương Thị Mỹ N. cũng đã đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra và liên tục yêu cầu mọi người không được bước qua đồ trang điểm.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người nhà chú rể đề nghị 2 cô gái cởi áo quần để lục soát người, thậm chí còn lớn tiếng, đe dọa sẽ đánh 2 cô gái. Hai cô gái đã bật khóc nhưng vẫn cởi áo quần để người nhà chú rể kiểm tra.

Sau gần 30 phút lục soát nhưng không thấy tiền, một vài người xin lỗi 2 cô gái. Mẹ chú rể cũng trực tiếp xuống xin lỗi, mong được bỏ qua. Bà lại lấy lý do rằng do có người say xỉn không rõ sự việc nên mới có chuyện lục soát này.

Thấy mình bị vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm nên chị N. đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình bị người nhà chú rể lục soát, hành lý, tư trang đồ đạc lên mạng xã hội.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã có hơn 17.000 người xem, bình luận và chia sẻ, nhiều người bức xúc.

Sau đó, hai cô gái làm nghề trang điểm cũng đến công an xã trình báo sự việc.