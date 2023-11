Hai bệnh viện hợp sức cứu mẹ con thai phụ ngưng tim

Sáng 14-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết vừa điều trị thành công cho chị L.T.K.A (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) bị sản giật, tổn thương đa cơ quan nặng khi mang thai.



Bác sĩ thăm khám cho chị A. sau can thiệp ECMO

Chị A. mang thai con lần thứ 2. Từ tháng thứ 3 thai kỳ, chị bắt đầu phù mặt và chân hai bên. Tình trạng diễn tiến tăng dần, đến tuần thứ 30 phù toàn thân, diễn tiến nặng, huyết áp khó kiểm soát.

Sau đó, chị nhập viện địa phương được chẩn đoán sản giật, tổn thương đa cơ quan (tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp), chuyển dạ sinh non ở thai kỳ 31 tuần 4 ngày. Do tình trạng nặng, quá khả năng điều trị, bệnh viện địa phương chuyển chị A. đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) và mổ lấy thai cấp cứu trong vòng 1 giờ sau nhập viện. Bé trai chào đời nặng 1.600gram, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, sản phụ diễn tiến suy hô hấp nặng, suy thận cấp tiến triển nhanh, tổn thương gan cấp tiến triển và phù toàn thân tăng nhanh.

Các bác sĩ sản đã hội chẩn với chuyên gia hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân Gia Định và chuyển viện khẩn cấp.

ThS-BS Giang Minh Nhật, Trưởng Đơn vị Hồi sức tim mạch-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết chị A. chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp diễn tiến nguy kịch, được đặt nội khí quản và thở máy xâm lấn. Tuy nhiên, tổn thương nhu mô phổi bệnh nhân tiến triển nhanh, đông đặc cả hai phổi.

"Sản phụ không đáp ứng với thông khí xâm lấn, mặc dù đã được hỗ trợ thông khí tối đa và ngưng tim hai lần vì suy hô hấp nặng. Sau khi hội chẩn ngay trong đêm, ê-kíp đã quyết định và tiến hành can thiệp ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể chỉ định trong trường hợp suy hô hấp nặng)" – bác sĩ Nhật thông tin.

Sau can thiệp ECMO kết hợp lọc máu liên tục, kiểm soát huyết áp, chức năng gan và thận bệnh nhân cải thiện. Đồng thời, tổn thương phổi phục hồi ngoạn mục. Chị A. được rút nội khí quản và tự thở khí trời và ngưng ECMO sau 10 ngày.

Theo TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối sản – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản giật là một biến chứng nặng của sản khoa, có thể gây xuất huyết não, suy hô hấp, suy đa tạng và tử vong nếu không được xử trí kịp thời và phối hợp đa chuyên khoa phù hợp.

"Khi sản giật xảy ra, bác sĩ sẽ điều trị bằng cách chấm dứt thai kỳ. Tuy nhiên, hậu quả sẽ ảnh hưởng trên các cơ quan. Do đó, cần sự phối hợp của các chuyên khoa hồi sức nội khoa, trong đó vai trò lọc máu và ECMO là yếu tố sống còn… May mắn, trường hợp này đã được hội chẩn liên viện và can thiệp kịp thời nên sức khỏe đã phục hồi ngoạn mục." – bác sĩ Thương nhấn mạnh.