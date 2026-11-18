TS.BS Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế), xác nhận ông là một trong hai bác sĩ tham gia cấp cứu hành khách trên chuyến bay từ TP.HCM đi Bắc Kinh (Trung Quốc). Bác sĩ còn lại là TS.BS La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Theo đó, rạng sáng 17/11, trên chuyến bay của Hãng hàng không Air China từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), một hành khách nước ngoài bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội.

Thời điểm này, bác sĩ Phan Hải Thanh cùng đoàn bác sĩ Việt Nam cũng có mặt trên chuyến bay để đến Bắc Kinh tham dự một hội nghị khoa học y khoa quốc tế. Nhận được thông báo từ tổ bay, hai bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng hành khách. Tại hàng ghế phía trên, một người đàn ông quốc tịch Litva đang nằm dài trên ghế, tỏ ra đau đớn vì cơn đau bụng dữ dội.

Nhân viên tổ bay chụp ảnh cùng 2 bác sĩ Phan Hải Thanh và La Văn Phú (giữa) sau ca cấp cứu đặc biệt. (Ảnh: NVCC)

Sau khi giới thiệu, bác sĩ Phan Hải Thanh và bác sĩ La Văn Phú đề nghị tiếp viên trưởng mang hộp cấp cứu đến để kiểm tra tình trạng hành khách. Bệnh nhân được hướng dẫn nằm ngửa để các bác sĩ kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và thăm khám vùng bụng.

Qua đánh giá ban đầu, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu gợi ý tình trạng bụng ngoại khoa cấp cứu. Hai bác sĩ nhận định bệnh nhân nhiều khả năng bị cơn đau quặn thận trái.

Khó khăn lúc này là hộp thuốc cấp cứu trên máy bay chỉ có thuốc dạng uống, không có thuốc giảm đau dạng tiêm. Sau khi cân nhắc, hai bác sĩ lựa chọn loại thuốc giảm đau đường uống phù hợp do đoàn bác sĩ Việt Nam mang theo, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình trạng bệnh nhân.

Tuy nhiên, cơn đau chưa thuyên giảm ngay. Người vợ liên tục hỏi về mức độ nguy hiểm của chồng, thậm chí có ý định đề nghị máy bay hạ cánh khẩn cấp. Trước tình trạng sức khỏe của hành khách, tổ bay cũng cân nhắc phương án này.

Hai bác sĩ Việt Nam giải thích rằng, qua thăm khám tại thời điểm đó, chưa ghi nhận dấu hiệu nguy hiểm đe dọa tính mạng bệnh nhân. Tuy nhiên, người bệnh cần được theo dõi và đánh giá lại sau 15-30 phút để quyết định hướng xử trí tiếp theo.

Trong thời gian chờ thuốc phát huy tác dụng, hai bác sĩ liên tục ở bên thăm hỏi, động viên bệnh nhân và người thân, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, cơn đau bắt đầu giảm dần, bệnh nhân tỉnh táo và cảm thấy dễ chịu hơn. Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, tình trạng sức khỏe của người đàn ông đã cải thiện rõ rệt, có thể đi lại bình thường. Bệnh nhân cùng vợ liên tục gửi lời cảm ơn hai bác sĩ Việt Nam và những người đã hỗ trợ.

Nhờ sự phối hợp giữa hai bác sĩ Việt Nam, nữ điều dưỡng và tổ bay, chuyến bay tiếp tục hành trình mà không phải hạ cánh khẩn cấp.

“Tôi vui khi thấy bệnh nhân hồi phục và chuyến bay không phải thay đổi lịch trình vì tình huống khẩn cấp. Chúng tôi hội ý rất kỹ về trường hợp khẩn cấp này bởi những quyết định y khoa lúc đó là vô cùng quan trọng ...”, TS.BS Phan Hải Thanh chia sẻ.