Suốt nhiều năm qua, khán giả Việt có một "thói quen" khá thú vị mỗi khi xuất hiện một gương mặt trẻ nổi bật là con của nghệ sĩ nổi tiếng: Đem so sánh với Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh. Từ ngoại hình, chiều cao, học vấn, thần thái cho đến cách ứng xử, Lọ Lem gần như trở thành một "thước đo" mỗi khi nhắc đến thế hệ ái nữ Gen Z của Vbiz.

Gần đây, cái tên được gọi nhiều nhất trong những cuộc so sánh ấy là Hồ Ngọc Nam Phương, con gái của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm. Chỉ mới 16 tuổi nhưng Nam Phương đã sở hữu chiều cao đáng mơ ước, gương mặt thanh tú cùng thần thái được nhận xét rất giống một hoa hậu tương lai.

Một bên là cô gái tuổi 20 đã quen với ánh đèn truyền thông. Một bên là thiếu nữ tuổi 16 đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của tuổi mới lớn. Điều thú vị là dù xuất phát điểm đều là "con nhà nổi tiếng", cách cả hai trưởng thành lại hoàn toàn khác nhau.

Lọ Lem - cô gái từng được gọi là "con gái quốc dân"

Nếu hỏi ai là ái nữ nổi tiếng nhất Vbiz trong khoảng 5 năm trở lại đây, rất nhiều người sẽ nhắc ngay đến Mai Thảo Linh, hay còn gọi là Lọ Lem. Sinh năm 2006, Lọ Lem lớn lên trước sự chứng kiến của khán giả. Từ cô bé theo bố mẹ tham gia các chương trình thiện nguyện đến thiếu nữ sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, cô luôn nhận được nhiều thiện cảm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, cách nói chuyện nhẹ nhàng và hình ảnh sạch scandal.

Ở tuổi 20, Lọ Lem đang là sinh viên của Đại học RMIT, theo học chương trình quốc tế. Theo chia sẻ của Quyền Linh, con gái lựa chọn lộ trình học liên kết, với kế hoạch tiếp tục học tập ở nước ngoài trong giai đoạn sau của đại học. Điều khiến Lọ Lem khác nhiều "rich kid" khác không nằm ở quần áo hàng hiệu hay những chuyến du lịch sang trọng, mà ở cách cô được nuôi dạy.

Nguồn: FBNV

Quyền Linh nhiều lần khẳng định vợ chồng anh luôn muốn hai con hiểu giá trị của lao động. Các con được tự quản lý tiền, học cách tiết kiệm, không dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ và ưu tiên việc học trước khi nghĩ đến showbiz.

Thực tế, Lọ Lem đã có một hành trình trưởng thành đủ dày để không còn bị gói gọn trong danh xưng "con gái người nổi tiếng". Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73 cùng gương mặt thanh tú, cô thường được công chúng ví von là mang "khí chất tiểu thư", "vạn người mê".

Nguồn: FBNV

Bên cạnh việc học, hình ảnh của Lọ Lem còn được nhiều người trân trọng bởi tấm lòng nhân hậu. Cô từng ủng hộ 100 triệu đồng giúp đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ vào tháng 10/2025, và trước đó, khi còn học cấp ba, đã quyên góp 200 triệu đồng để san sẻ khó khăn cùng người dân. Đáng nói, cô cho biết tất cả những khoản đóng góp này đều đến từ quỹ "Lo cho em", được trích từ chính tiền lương của mình. Chi tiết nhỏ ấy cho thấy một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng từ rất sớm.

Có lẽ cũng vì thế mà dù sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Lọ Lem hiếm khi tạo ra tranh cãi. Hình ảnh của cô gắn với những bộ váy nữ tính, các hoạt động thiện nguyện cùng gia đình, thành tích học tập và phong cách sống tích cực. Nhiều nhãn hàng lựa chọn Lọ Lem làm gương mặt đại diện bởi cô hội tụ đủ yếu tố của một Gen Z hiện đại: Đẹp, học giỏi, biết ngoại ngữ và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng không quá phô trương.

Nam Phương - "viên ngọc" mới của thế hệ Gen Alpha

Nếu Lọ Lem nổi tiếng từ khi còn nhỏ thì Hồ Ngọc Nam Phương lại được chú ý mạnh trong khoảng hai năm gần đây.

Chiko Nam Phương, tên đầy đủ là Hồ Ngọc Nam Phương, sinh năm 2010, là con gái của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm. Khoảnh khắc khiến cô lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng là một đoạn clip ghi lại buổi casting người mẫu, khi cô bé gây ấn tượng với những bước catwalk khá chuyên nghiệp, gương mặt sắc nét và thần thái tự nhiên hiếm thấy ở lứa tuổi của mình. Ở tuổi 16, Nam Phương sở hữu chiều cao khoảng 1m70 cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, đôi chân dài mà dân mạng ví von là "dài như sếu".

Điều thú vị là Chiko không phải một gương mặt hoàn toàn mới. Cô từng nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện thời trang, thậm chí đã trình diễn ở vị trí first face trong một bộ sưu tập tại Lễ hội Áo dài TP.HCM. Nhiều người nhận xét cô gần như thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ, từ gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi cao đến nụ cười dịu dàng.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là một câu chuyện trưởng thành không hề phẳng lặng. Ngọc Diễm từng chia sẻ rằng Chiko là một cô bé rất nhạy cảm. Khi học lớp 4, cô bé có xu hướng thu mình lại, ít nói và không thích môi trường showbiz. Phải đến khi lớn hơn, Chiko mới dần trở thành một cô gái vui vẻ, cởi mở và bắt đầu thấy thích ánh đèn sân khấu. Sự chuyển biến ấy không đến từ áp lực, mà từ cách đồng hành kiên nhẫn của người mẹ, điều mà không phải gia đình nổi tiếng nào cũng làm được.

Nguồn: FBNV

Nhiều người nhận xét cô bé gần như thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của mẹ nhưng lại có thêm vẻ hiện đại, cá tính của thế hệ Gen Alpha. Khác với nhiều phụ huynh sớm đưa con vào showbiz, Hoa hậu Ngọc Diễm luôn khá thận trọng. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, cô cho biết mong muốn lớn nhất là con được phát triển tự nhiên, ưu tiên việc học và trải nghiệm tuổi thơ đúng nghĩa trước khi quyết định theo nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Điều đó lý giải vì sao Nam Phương xuất hiện không quá dày đặc trên truyền thông. Cô bé chủ yếu đồng hành cùng mẹ trong một số sự kiện phù hợp, tham gia các hoạt động cộng đồng và duy trì việc học trong môi trường quốc tế. Chính sự xuất hiện vừa đủ lại càng khiến công chúng tò mò.

Nguồn: FBNV

Mỗi lần hình ảnh mới được chia sẻ, cư dân mạng đều để lại hàng nghìn bình luận dự đoán Nam Phương sẽ là ứng viên sáng giá nếu sau này tham gia các cuộc thi nhan sắc. Điều thú vị là ở tuổi 16, Nam Phương vẫn giữ được sự hồn nhiên rất đúng lứa tuổi. Không cố gắng xây dựng hình tượng người nổi tiếng, không chạy theo xu hướng gợi cảm hay trưởng thành quá sớm, cô bé vẫn xuất hiện với nụ cười trong trẻo và phong cách thời trang trẻ trung.

Đó cũng là điều khiến nhiều phụ huynh dành lời khen cho cách Hoa hậu Ngọc Diễm nuôi dạy con gái.

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Việc so sánh hai cô gái là điều dễ hiểu. Cả hai đều thuộc thế hệ "con nhà sao" nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và hình ảnh trong trẻo. Cả hai cũng đều sinh ra trong gia đình có mẹ hoặc cha là người của công chúng, sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật. Trên mạng xã hội, không ít bình luận khen Nam Phương có nét vừa trong trẻo vừa cá tính, người thì thấy cô hao hao Lọ Lem, người lại liên tưởng đến một idol Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng đều đồng tình rằng mỗi người có một nét đẹp riêng, khó phân định hơn kém. Quan trọng hơn, định hướng phát triển của hai cô gái cũng khác biệt rõ rệt. Lọ Lem đã xác định con đường kinh doanh, ưu tiên việc học và chưa có kế hoạch tham gia sâu vào showbiz. Trong khi đó, Nam Phương vẫn đang tập trung cho việc học với định hướng du học nước ngoài ngành thiết kế thời trang, và chưa có ý định theo nghệ thuật giống mẹ. Khi hai người trẻ đi trên hai con đường khác nhau, việc so bó đũa chọn cột cờ trở nên khập khiễng.

Nguồn: FBNV

Điểm chung thực sự: Cách nuôi dạy con lấy sự tôn trọng làm gốc

Nếu có một điểm chung đáng nói giữa hai gia đình, thì đó không phải là gen đẹp, mà là triết lý nuôi dạy con. Ngọc Diễm cho biết Chiko được học trong môi trường quốc tế từ nhỏ, nên tư duy của cô bé là tôn trọng không gian và việc riêng của người khác, luôn chủ động trong mọi việc. Ngoài giờ học ở trường, Chiko được mẹ tạo điều kiện học võ, violin, piano, người mẫu nhí và nhiều môn thể thao để phát triển toàn diện. Đáng chú ý, dù con gái có năng khiếu trình diễn và từng bày tỏ mong muốn thi nhan sắc dành cho tuổi teen, Ngọc Diễm vẫn khuyên con chưa nên vội vàng, mà cần dành thời gian trau dồi kỹ năng, tích lũy trải nghiệm để nếu có thi thì chỉ nên có "một lần thật chỉn chu".

Ở gia đình Quyền Linh, cách đồng hành cũng mang tinh thần tương tự. Nam MC thỉnh thoảng đưa con gái đi cùng ở các sự kiện để Lọ Lem cọ xát kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng mềm, thay vì đẩy con vào showbiz quá sớm. Trong ngày sinh nhật tuổi 20 của con, thay vì những món quà vật chất xa xỉ, anh chọn gửi gắm lời nhắn nhủ mong con luôn sống tử tế, biết yêu thương và giữ vững sự giản dị vốn có. Chính nền tảng giáo dục đề cao sự tôn trọng, tự lập và tử tế ấy đã giúp cả hai cô gái lớn lên trong sự bình an, tự tin, giữ được nét đẹp trong sáng đúng với lứa tuổi.

Nguồn: FBNV

Câu chuyện của Chiko Nam Phương và Lọ Lem, nếu nhìn kỹ, không phải là câu chuyện về nhan sắc hơn thua, mà là câu chuyện về hai cách trưởng thành khỏe mạnh dưới ánh đèn dư luận. Một người đang ở ngưỡng cửa thiếu nữ với hành trình còn dài phía trước, được mẹ dạy sự kiên nhẫn và tôn trọng bản thân. Một người đã bước sang tuổi đôi mươi với sự tự lập tài chính, học vấn vững vàng và tấm lòng biết san sẻ với cộng đồng.

Điều đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm là cả hai gia đình đều không biến con thành "công cụ" hưởng lợi từ danh tiếng của bố mẹ, mà chọn cách lùi lại một bước, để con tự tìm con đường của mình và chỉ đóng vai trò đồng hành. Trong một thời đại mà không ít người trẻ nổi tiếng nhờ hào quang gia đình rồi loay hoay tìm bản sắc riêng, cả Nam Phương và Lọ Lem đều cho thấy một hướng đi lành mạnh hơn. Với hai cô gái này, "con nhà sao" chỉ là điểm xuất phát, còn họ sẽ là ai trong tương lai thì vẫn đang được viết bằng chính nỗ lực và lựa chọn của bản thân. Và có lẽ, đó mới là điều đáng để công chúng dõi theo, thay vì mãi bận tâm chuyện ai xinh hơn ai.

Bởi cuối cùng, Nam Phương và Lọ Lem không phải đối thủ của nhau.

Họ chỉ đơn giản là hai cô gái trẻ may mắn có nền tảng tốt, được nuôi dạy bằng tình yêu thương và đang từng bước tìm con đường phù hợp với chính mình.

Nếu vài năm trước, nhắc đến "ái nữ quốc dân", nhiều người chỉ nghĩ đến Lọ Lem thì hôm nay, cái tên Hồ Ngọc Nam Phương đang dần xuất hiện bên cạnh. Không phải để thay thế ai, mà để chứng minh rằng Vbiz đang có thêm một thế hệ trẻ vừa có nhan sắc, vừa được đầu tư về giáo dục và nhân cách. Và có lẽ, đó mới là điều khiến khán giả kỳ vọng nhất ở cả hai cô gái.