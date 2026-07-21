Sáng 21/7, tờ Pagesix đưa tin, Hoa hậu LaToya Malcolm đến từ Jamaica vừa đột ngột qua đời mới đây. Nữ hoàng sắc đẹp nức tiếng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn tới cái chết của LaToya Malcolm vẫn chưa được phía gia đình công bố trên các phương tiện truyền thông.

Tổ chức Miss Universe Jamaica cũng vừa đăng tải thông điệp tưởng niệm dành cho nàng hậu xinh đẹp: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của LaToya Malcolm. Cô ấy từng tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Universe Jamaica 2024. Chúng tôi muốn gửi lời cầu nguyện dành cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu của LaToya. Hãy yên nghỉ nhé, LaToya. Bạn sẽ sẽ luôn được ghi nhớ trong tim của mọi người”.

LaToya Malcolm đột ngột qua đời ở tuổi 35, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô. Ảnh: Pagesix

Thông tin LaToya Malcolm đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông Jamaica. Tại làng giải trí Jamaica, LaToya từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ phong cách sống cùng tính cách thân thiện, dễ mến.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nàng hậu xinh đẹp nức tiếng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới gia đình cô, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn.

Dưới bài đăng cuối cùng của LaToya Malcolm trên mạng xã hội, đồng nghiệp cùng người hâm mộ hiện đồng loạt để lại những bình luận thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc: “LaToya là 1 người vô cùng tuyệt vời. Khi chúng tôi gặp gỡ và có cơ hội cùng làm việc với nhau hồi năm 2024, cô ấy thực sự đã mang lại 1 cảm giác vô cùng tươi mới”, “LaToya Malcolm luôn tràn ngập năng lượng tích cực và niềm vui. Tôi vẫn đang không thể hiểu nổi sao chuyện này lại có thể xảy ra với cô ấy. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của LaToya Malcolm” ,...

Đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước cái chết đột ngột của LaToya Malcolm. Ảnh: Pagesix

LaToya Malcolm từng tranh tài tại cuộc thi Miss Universe Jamaica 2024 và sau đó giành được chiếc vương miện cao quý ở Miss Jamaica Bikini International diễn ra cùng năm.

Không chỉ tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc, LaToya Malcolm còn là diễn viên kiêm nghệ sĩ giải trí hoạt động tích cực tại showbiz Jamaica suốt hơn 10 năm qua.

Trong 1 cuộc phỏng vấn vào năm 2024 với tờ Jamaica Observer về chiến thắng tại cuộc thi Miss Jamaica Bikini International, LaToya Malcolm từng chia sẻ về toàn bộ quá trình nỗ lực tập luyện, trau dồi để vươn tới đỉnh cao. Được biết, trước khi chạm tới thành công tại Miss Jamaica Bikini International 2024, người đẹp đã phải trải qua nỗi đau mất đi người thân. Còn nhớ, cha cô đã đột ngột qua đời ngay đầu năm 2024.

Trên trang cá nhân, nàng hậu từng để lại những dòng chia sẻ xúc động sau khi giành được vương miện cao quý tại Miss Jamaica Bikini International: “Người bố kính yêu của con, chiến thắng này con muốn dành cho bố. Con sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để khiến bố tự hào thêm về con. Con biết bố ở trên thiên đường đang mỉm cười nhìn con”.