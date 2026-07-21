Vòng chung kết World Cup 2026 đã khép lại. Tuy nhiên, những câu chuyện xung quanh giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn gây bàn luận lớn. Một trong những chủ đề nóng là halftime show (chương trình biểu diễn giữa giờ) lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử World Cup. Chương trình kéo dài khoảng 11 phút, tập hợp đội hình nghệ sĩ gồm Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, The Muppets, Chris Martin và dàn hợp xướng thiếu nhi PS22.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mà tờ Daily Mail có được, bầu không khí giữa các nghệ sĩ phía sau sân khấu halftime show vô cùng căng thẳng khi những cái tôi lớn va chạm vì không ai muốn trở thành "vai phụ" của người còn lại. Trong đó, Madonna và Justin Bieber được cho biết đã cãi nhau nảy lửa, không ai nhường ai trong lúc phân chia thứ tự biểu diễn và dàn dựng tiết mục ở hậu trường. Nữ hoàng nhạc pop nhất quyết không chịu lép vế, xếp sau đàn em Justin Bieber. Thậm chí, Madonna còn công khai phản đối, chỉ trích những ý tưởng sân khấu quá an toàn và kém đặc sắc của Justin Bieber.

"Không ai trong hai người muốn xuất hiện tại World Cup với cảm giác mình chỉ là người làm nền cho đối phương. Vì vậy, Madonna và Justin Bieber đã rất căng thẳng, thậm chí không ai thèm nhìn mặt ai. Madonna hoàn toàn không có ý định để mình bị các đàn em, đặc biệt là Justin lu mờ. Bà tôn trọng Justin và muốn chương trình thành công rực rỡ, nhưng sẽ không để nó biến thành 'show diễn của Justin'. Nếu cảm thấy Justin đang lái chương trình theo hướng quá an toàn, Madonna sẽ không ngần ngại phản đối, và thực tế bà đã làm như vậy. Do đó, các buổi họp bàn chuẩn bị cho halftime show diễn ra trong không khí ngột ngạt đến mức không thể thở nổi", nguồn tin nói.

Madonna và Justin Bieber cự cãi um sùm ở hậu trường World Cup. Ảnh: X.

Do Madonna và Justin Bieber mâu thuẫn gây gắt, ekip tổ chức được cho biết đã rất đau đầu trong việc tìm cách cân bằng giữa phong cách biểu diễn phô trương, "chơi trội" của Madonna, cũng như mong muốn mọi thứ phải đơn giản nhất có thể của Justin Bieber. Theo nguồn tin, Justin Bieber đã đề ra 3 yêu cầu với ban tổ chức gồm: Không làm tiết mục phức tạp quá mức, tránh sự mạo hiểm không cần thiết, và tuyệt đối đừng để màn trình diễn của anh trở thành đề tài bàn tán vì những lý do sai trái.

Cuối cùng, ở chương trình chính thức, Madonna đảm nhận vị trí mở màn với bản hit Music, xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho. Justin Bieber biểu diễn ở vị trí thứ 3. Anh xuất hiện với guitar và thể hiện phiên bản acoustic của Everything Hallelujah. Sau màn trình diễn tại halftime show World Cup 2026, Justin Bieber vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít khán giả đánh giá phần biểu diễn của nam ca sĩ "lười biếng", thiếu điểm nhấn và chưa đủ bùng nổ cho một sân khấu tầm cỡ như World Cup.

Madonna không muốn làm nên cho Justin Bieber. Ảnh: X.

Trong khi đó, Justin có mong muốn được trình diễn an toàn, không phô trương hay mạo hiểm. Ảnh: X.

Thực tế, thay vì nhận được phản ứng đồng thuận, FIFA đã nhận phải vô số đánh giá trái chiều khi đưa một halftime show quy mô lớn vào trận chung kết bóng đá. Chương trình quy tụ dàn sao đông đảo nhưng bị đánh giá rời rạc, nhiều tiết mục lạc quẻ và nghệ sĩ hát nhép. Cựu danh thủ Wayne Rooney thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng khi bình luận về halftime show trên sóng truyền hình. Nhận xét của anh nhanh chóng được nhiều người hâm mộ bóng đá đồng tình, trong khi một số khán giả dùng những từ như “thảm họa”, “hỗn độn” hay “kỳ quặc” để mô tả chương trình.

Nguồn: News, Daily Mail