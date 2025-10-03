Thời điểm này, mặc dù trời không còn mưa nhưng toàn xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 1.500 hộ với gần 6.000 khẩu bị ngập nước.

Người dân địa phương cho biết, dù trời đã ngớt mưa, nhưng nước lũ vẫn rút rất chậm, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Nhiều hộ đã trải qua 3 ngày liên tiếp không có điện, trong khi nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt thiếu hụt.

Ông Trần Xuân Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang, cho biết, thời điểm này, mực nước tại các vùng hạ du ngoài đê La Giang ở mức từ 1,5 - 2m. Mặc dù thời tiết tạnh ráo, song nước lũ rút chậm khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

“Hôm qua, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự xã Đức Quang đã chèo thuyền đến hỗ trợ một gia đình thôn Quyết Tiến tổ chức đưa thi hài qua vùng nước lũ trong điều kiện nước còn ngập sâu để kịp đi hoả táng”, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang nói.

Những ngày qua, bên cạnh công tác theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến nước lũ trên sông La, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự... đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn, kê cao tài sản, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Thuyền trở thành phương tiện di chuyển, nơi sinh hoạt của bà con thời điểm này. Là thương binh hạng 2/4, bị khuyết tật 1 chân, ông Lê Xuân Hạp (thôn Quang Lộc, xã Đức Quang) cho biết, việc di chuyển càng trở nên chật vật trong những ngày nước lũ dâng cao.

Còn tại xã Đức Minh, sau hơn 4 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, toàn xã vẫn còn gần 70% hộ dân (tương đương với khoảng 2.900 hộ) bị ngập sâu. Bên cạnh đó, nước lũ khiến 89 tuyến đường bị chia cắt, hệ thống điện ở một số vùng chưa thể khôi phục...

Ngập lụt kéo dài khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Thức ăn, nước sạch và thuốc men trở thành nỗi lo lớn nhất.

Bà Nguyễn Thị Lương cho biết: “Hiện nay, nước lũ vẫn dâng cao hơn 2m, chưa có điện, khan hiếm nước sạch, thức ăn cũng đã cạn kệt. Vì vậy, mọi sinh hoạt của chúng tôi đều hết sức khó khăn”.

Để đảm bảo cuộc sống cho người dân, chính quyền, lực lượng Công an xã Đức Minh đã phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết cho bà con vùng lũ.