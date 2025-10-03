Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, đường Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thông tin về danh sách 10 tài khoản ngân hàng tiếp nhận ủng hộ tại 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank.

Trong trường hợp mạnh thường quân đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, có thể chuyển khoản vào một trong các tài khoản sau:

Trong trường hợp mạnh thường quân không đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, đề nghị ủng hộ vào các tài khoản:

Trường hợp mạnh thường quân ủng hộ bằng ngoại tệ USD:

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam