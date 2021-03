Hạ sốt nhanh cho trẻ bằng loạt bài thuốc dễ làm, có sẵn ở quanh ta

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều nguyên nhân khiến con bạn lên cơn sốt. Có thể là do bé mới đi tiêm phòng về, bé đang trong thời kỳ mọc răng, thay đổi môi trường như đi nhà trẻ dễ bị virus, vi khuẩn tấn công... Trong những trường hợp này, cha mẹ nên tìm đến những bài thuốc hạ sốt cho trẻ đến từ tự nhiên, vừa không lo lạm dụng kháng sinh vừa hiệu quả không cần phải phức tạp đi đến bệnh viện.



Chuyên gia nhận định, trẻ được xác định bị sốt khi nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C. Trong đó, 37,5 – 38 độ C được cho là sốt nhẹ, 38-39 độ là sốt vừa, 39-40 độ là sốt cao, sốt rất cao khi trên 40 độ C. Khi đo nhiệt độ cho trẻ để xác định xem có sốt hay không, tốt nhất nên đo ở nách bằng nhiệt kế thủy ngân để có kết quả chính xác nhất.

Trong khi trẻ sốt nhẹ ở mức 37,5-38,5 độ C chỉ cần cởi bớt quần áo, cho trẻ uống nhiều nước hoặc bú mẹ nhiều hơn, bạn cũng có thể áp dụng thêm một số bài thuốc hạ sốt cho trẻ để con nhanh khỏi ốm.

Dưới đây là danh sách những bài thuốc hạ sốt cho trẻ ngay tại nhà, cha mẹ có thể dễ dàng thực hiện để con nhanh khỏi ốm được lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) gợi ý:

Những bài thuốc hạ sốt cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào?

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ lá diếp cá

Bạn cần chuẩn bị một nắm rau diếp cá. Sau đó rửa sạch từng lá một và giã thật nhuyễn. Sử dụng nước vo gạo, chắt lấy 1 chén đặc. Cho nước vo gạo cùng rau diếp cá đã giã nhuyễn vào nồi đun sôi, rồi giảm nhỏ lửa. Tiếp tục đun khoảng 20 phút cho rau diếp cá mềm nát rồi nhấc khỏi bếp để nguội lọc lấy nước cho con uống.

Trong những ngày bé bị sốt, bạn nên cho bé uống nước rau diếp cá này từ hai đến ba lần.

Trong những ngày bé bị sốt, bạn nên cho bé uống nước rau diếp cá này 2 hoặc 3 lần, sau ngày đầu tiên, bé sẽ đỡ sốt hẳn, nhưng chân tay vẫn còn ấm, nhưng chỉ sau khoảng vài ngày sử dụng bé sẽ dứt sốt và ho hoàn toàn. Có thể kết hợp giữa uống nước rau diếp cá và chườm cho con bằng bã rau diếp cá.

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ cỏ nhọ nồi

Cỏ nhọ nồi ngâm rửa sạch, sau đó ngâm lại bằng nước muối đun sôi để nguội rồi vớt ra cho vào cối sạch giã nát. Lọc lấy nước cho bé uống, mỗi lần uống khoảng 50ml.

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ chanh tươi

Dùng dao cắt chanh thành những lát mỏng. Sau đó dùng miếng chanh này chà nhẹ vào trán, dọc xương sống và khủyu tay, khuỷu chân của trẻ. Khi chà chanh lên người trẻ nhớ tránh các vết trầy xước, những chỗ bé bị ngứa. Trường hợp bé kêu xót, mẹ cần lau đi.

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ tỏi

Băm nhuyễn vài tép tỏi và cho vào ly nước nóng, khoảng 10 phút thì lọc bỏ bã và cho bé uống. Phương pháp khá kén người nên cần xem con bạn có thích thú mùi tỏi không. Phương pháp cũng chỉ áp dụng với trẻ từ 10 tuổi trở lên.

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ gừng

Nấu nước sôi, cho 2 muỗng gừng tươi giã nhuyễn vào nước ngâm trong 2 phút, cho thêm đường và để bé uống khi còn ấm.

Bài thuốc hạ sốt cho bé từ lá bạc hà

Lấy 5g lá bạc hà đã xay nhuyễn cho vào 200ml nước ấm, hòa thêm một chút mật ong. Cho con uống từ 3-4 lần để cơ thể nhanh phục hồi.

Bài thuốc hạ sốt cho trẻ từ giấm táo

Ngâm khăn trong giấm táo pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:2 rồi đắp lên trán và bụng bé. Ngoài ra, bạn có thể dùng khăn thấm giấm táo rồi quấn quanh lòng bàn chân trẻ sẽ giúp hạ sốt rất tốt.

Lưu ý

Những bài thuốc hạ sốt cho trẻ mang tính chất tham khảo. Đối với trẻ bị sốt do mắc bệnh lý nào đó, trẻ dưới 1 tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện, tránh tự ý làm vì có thể không phù hợp với thể trạng, sức khỏe của con bạn.