Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) kiểm tra, xác minh toàn bộ thông tin phản ánh liên quan đến việc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức chậm trả lương cho người lao động. Đây là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các nhà ga thuộc hai tuyến đường sắt đô thị của thành phố.

Theo cơ quan quản lý, tình trạng nợ đọng thù lao kéo dài được báo chí phản ánh thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi) phải chuyển sang làm bảo vệ quán ăn để mưu sinh trong lúc chờ công ty cũ thanh toán hơn 22 triệu đồng tiền lương bị nợ.

Do đó, căn cứ vào các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2026 đã ký kết, Trung tâm đề nghị Hanoi Metro làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng đơn vị liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Xây dựng Hà Nội và Trung tâm trước ngày 25/6.

Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi, quê Lào Cai), cựu bảo vệ tại ga La Thành (tuyến Cát Linh - Hà Đông), cho biết đầu tháng 2/2026, Công ty Trí Đức chấm dứt hợp đồng dịch vụ tại các ga La Thành, Thái Hà, Cát Linh khiến ông và nhiều đồng nghiệp phải nghỉ việc.

Đáng nói, toàn bộ tiền lương tháng 12/2025, tháng 1/2026 và 11 ngày làm việc của tháng 2/2026 đến nay vẫn chưa được thanh toán do doanh nghiệp liên tục khất lần với lý do chưa có nguồn tiền chi trả.

Theo ông Vinh, khoảng 17 lao động khác trên tuyến này cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở tuổi ngoài 60, hoàn cảnh khó khăn buộc ông Vinh phải xa quê, hiện đang xin làm bảo vệ cho một quán ăn để trang trải cuộc sống và mòn mỏi ngóng chờ khoản tiền từ đơn vị cũ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Xuân (quê Hưng Yên) cho biết, nhóm lao động bị nợ lương đã cùng ký đơn kiến nghị tập thể gửi ban lãnh đạo Công ty Trí Đức yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Không riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông, nhiều lao động gác ga tại tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng đồng loạt lên tiếng phản ứng vì bị nợ lương. Ông Trần Văn Hoàng, cựu bảo vệ tại các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà và Cầu Giấy phản ánh, hầu hết nhân viên phải làm việc trong tình trạng không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội và không có thưởng lễ, Tết.

Thu nhập thực tế chỉ ở mức 6 triệu đồng/tháng, nhưng doanh nghiệp vẫn chậm trả lương suốt từ tháng 10 đến tháng 12/2025 trước khi cho nhân viên nghỉ việc vào cuối năm. Theo ông Hoàng, một số người chuyển sang đơn vị mới đã được hỗ trợ một phần, riêng những người nghỉ việc hẳn đến nay vẫn chưa được tất toán đầy đủ.