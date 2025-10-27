Sự việc bảo vệ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên bị hành hung đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nạn nhân trong vụ việc là anh T.H.N.M. (SN 2001, bảo vệ tuyến Metro số 1). Người lao vào hành hung nam bảo vệ là P.N.V.B. (SN 2008) và N.H.T.K. (SN 2010, cùng ngụ phường Cầu Ông Lãnh).

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM đang làm việc với những người liên quan trong vụ việc nói trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26/10, tàu Metro số 1604 chạy từ ga Suối Tiên đi ga Bến Thành. Khi đến ga Khu Công nghệ cao, anh M. đã đến nhắc nhở nữ hành khách N.T.H. (SN 1992, là người thân của B. và K.) vì phát hiện chị này có hành vi gác chân lên ghế.

Trước đó, giữa anh M. và chị H. đã xảy ra mâu thuẫn sau khi nam bảo vệ vỗ nhẹ vào lưng bé trai 3 tuổi (cháu chị H.) để nhắc bé không la hét trên tàu.

Sau khi anh M. nhắc chị H. chuyện gác chân lên ghế, B. và K. bất ngờ lao vào tấn công nam bảo vệ. Nhiều hành khách có mặt trên tàu đã can ngăn song chỉ khi tàu đến ga Thủ Đức thì sự việc mới dừng lại.

Hình ảnh nam bảo vệ bị hành hung trên tàu khiến dư luận bất bình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Hình ảnh B. và K. hành hung anh M. đã được những người có mặt trên tàu ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.

Công an phường Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc. Theo ghi nhận ban đầu, nam bảo vệ bị sưng ở hốc mắt trái và chân mày, môi trên có vết rách niêm mạc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên lao vào đấm đá túi bụi một nam bảo vệ trên tàu Metro số 1. Dù nạn nhân đã ngồi thụp xuống sàn nhưng những người kia vẫn không dừng lại. Sự việc gây nên cảnh hỗn loạn trên tàu, nhiều người có mặt vào can ngăn.