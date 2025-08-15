Chiều qua (14/8), chị P. đang ngồi trên chuyến tàu metro số 1, hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP.HCM (Bến Thành), thì một người đàn ông khoảng 35 tuổi đeo ba lô trước ngực, đeo khẩu trang kín mặt tiến lại, ngồi kế bên.

Theo tường trình, người đàn ông trên đã luồn tay dưới ba lô, đụng chạm vào cơ thể chị P. thì chị lên tiếng phản đối nhưng người này vẫn tiếp tục, do đó chị P. phản ứng lại một cách quyết liệt.

Khi tàu dừng ở ga Bến Thành, người đàn ông bỏ chạy và trốn vào nhà vệ sinh nam. Sau đó, bảo vệ nhà ga và công an đến can thiệp, thông tin này được thuật lại trên tờ Tuổi trẻ.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông sàm sỡ cô gái (Ảnh: Người lao động).

Sáng nay (15/8), đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1 - đơn vị vận hành) xác nhận với Tri Thức - Znews về sự việc trên. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại ga Bến Thành và bảo vệ của ga đã phối hợp can thiệp kịp thời.

Chia sẻ với tờ trên, chị A. - người có mặt vào thời điểm xảy ra sự việc cho biết, chị bị sốc khi nhận ra đây chính là kẻ từng sàm sỡ mình.

"Lần này, hắn ra tay với một bạn gái khác. Thủ thuật vẫn như cũ, giấu tay dưới cặp và áo khoác để luồn vô đùi người ta để sờ, làm với tôi cũng y chang", A. kể lại.

Chị A. bày tỏ, khi bị tên biến thái sàm sỡ cách đây một tháng, vì sợ những người trên tàu đổ dồn ánh mắt vào mình nên đã im lặng, không dám lên tiếng.

Công an đưa người đàn ông về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ (Ảnh: T Lạc/PLTPHCM).

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ trong ba lô của người đàn ông một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo.

Ban đầu, Công an phường Bến Thành xác định người đàn ông đã có hành vi sàm sỡ vùng nhạy cảm của cô gái vì lý do "tâm lý", thông tin này được đăng tải trên tờ PL.TPHCM.