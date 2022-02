Hà Nội: Xử lý hàng loạt "cò mồi" lôi kéo, tranh giành khách tham quan chùa Hương

Ngày 12/2, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419 đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Mỹ Đức phát hiện, xử lý 7 đối tượng có hành vi “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Quá trình thực hiện kế hoạch và căn cứ hành vi vi phạm, Công an huyện Mỹ Đức đã lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp, phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe mô tô, 4 giấy phép lái xe, nhắc nhở 1 trường hợp.

Lập biên bản xử phạt "cò mồi"

Cụ thể gồm; Nguyễn Thành C (SN 1972); Lê Thúy C (SN 1979); Lưu Văn Thắng (SN 1975). 4. Bùi Quốc P (SN 1982); Nguyễn Thị H (SN 1974); Bùi Văn H (SN 1983) cùng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo lời khai của những người trên, gia đình các "cò mồi" đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh. Đồng thời kết hợp tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn trật tự giao thông

Trước đó, sáng ngày 11/2 (tức 11 tháng Giêng Nhâm Dần), ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức xác nhận ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn chính thức bán vé tham quan từ 5h sáng.

Lý giải về việc trước đó theo thông báo Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn được mở cửa đón khách kể từ ngày 16/2 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022) nhưng lại sớm hơn dự kiến gần một tuần, ông Cảnh lên tiếng cho biết "Để đơn vị thử nghiệm và nếu có vấn đề gì sẽ rút kinh nghiệm".

Theo ông Cảnh, được phục vụ khách sớm hơn dự kiến người dân địa phương vô cùng hồ hởi, phấn khởi, mong muốn. Khi biết được thông tin, mọi người đã chủ động chuẩn bị điều kiện đón khách. Lượng thuyền đò phục vụ khách khoảng 4.000 chiếc.

https://afamily.vn/ha-noi-xu-ly-hang-loat-co-moi-loi-keo-tranh-gianh-khach-tham-quan-chua-huong-20220212124125127.chn