Hà Nội: Xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 10/12

Cụ thể: 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng; 2 vụ, 2 người chết, 1 người bị thương do người điều khiển xe mô tô tự gây tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và phường Đức Giang, quận Long Biên; 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa tàu hỏa với xe mô tô tại khu gian chợ Tía, tiểu khu Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 616 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 160 phương tiện, 376 bộ giấy tờ, tước 120 giấy phép lái xe; xử lý 17 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, trong đó có 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Các tổ hóa trang phát hiện, bắt giữ 10 phương tiện, 10 trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất ANTT.

Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động cán bộ, chiến sỹ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Kiểm tra an toàn PCCC 07 cơ sở, phát hiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp.