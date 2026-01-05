Hà Nội vừa ghi nhận một kỷ lục lịch sử

Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Hà Nội thông tin, năm 2025, công tác tài chính - ngân sách của Thủ đô đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 704.579 tỷ đồng , bằng 137,1% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay , và chỉ sau TP HCM (hơn 800.000 tỷ đồng). Trước đó, năm 2024 là năm đầu tiên Hà Nội lần đầu tiên thu ngân sách vượt nửa triệu tỷ đồng.

Trong tổng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 662.281 tỷ đồng. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng, thu dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương đạt 155.734 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển đạt 85.038 tỷ đồng, bằng 101,6% dự toán Chính phủ giao; chi thường xuyên đạt 70.544 tỷ đồng.

Hình minh họa

Với kết quả này, ngân sách Thành phố cơ bản bảo đảm cân đối nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và hoạt động của các cấp, các ngành.

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng an toàn, hiệu quả; tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tăng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn dự kiến trên 6.845 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến ngày 31/12/2025 trên 5.633 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nợ xấu ở mức 1,6%.

Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đã cho vay giải quyết việc làm 60.470 lượt khách hàng, với số tiền 5.090 tỷ đồng từ nguồn vốn uỷ thác ngân sách thành phố để giải quyết việc làm. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố giải ngân 241,53 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển.

Năm 2026, Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách 650.111 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 236.091,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu trong năm mới sẽ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách

Trong một diễn biến khác, trong dịp nghỉ lễ 4 ngày vừa qua, từ 1/1- 4/1, ngành du lịch của Hà Nội "bội thu". Theo đó, Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết, số du khách đến Hà Nội ước tính đạt 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 110.000 lượt khách, tăng khoảng 287% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa ước đạt 450.000 lượt khách, tăng khoảng 241% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ba ngày cao điểm từ 1 - 3/1/2026, nhiều điểm tham quan tại Thủ đô ghi nhận lượng du khách tăng mạnh. Vườn Thú Hà Nội đón hơn 38.000 lượt khách; Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút gần 23.000 lượt; Nhà tù Hỏa Lò đón trên 11.000 lượt khách, trong khi Hoàng thành Thăng Long tiếp nhận hơn 9.000 lượt khách tham quan.

Các điểm du lịch ngoại thành và làng nghề cũng thu hút sự quan tâm rõ nét như làng cổ Đường Lâm, Bát Tràng, Ba Vì, Chùa Hương, Dương Xá và Thiên đường Bảo Sơn.

Trong dịp nghỉ lễ, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố hoạt động với công suất cao. Công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn ước đạt 73,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, nhiều khách sạn và khu căn hộ cao cấp từ 4 - 5 sao ghi nhận mức lấp phòng rất cao, tiêu biểu như Hotel de l'Opera MGallery Hanoi, Mường Thanh Xa La, Lacasa, Novotel Thái Hà và Grand Mercure.