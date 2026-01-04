Video: Ùn ùn trở lại Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ đông nghịt người và xe

Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.

Từ 15h chiều, lượng phương tiện tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tăng cao đột biến

Các phương tiện xếp hàng để đi vào trung tâm Thủ đô.

Lực lượng CSGT bố trí điều tiết, phân luồng từ xa tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô

Đường Nguyễn Xiển hướng cửa ngõ phía nam ùn ứ nhẹ trong chiều nay.

Đường Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện giao thông cũng tăng cao trong chiều hôm nay.

Người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2026

Nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi khi cùng bố mẹ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 7 điều tiết, phân luồng giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến

Càng về chiều lượng phương tiện ngày một đông, đường Nguyễn Trãi cũng ùn tắc nhẹ.

Các phương tiện xe máy len lỏi trên đường Đường Ngọc Hồi hướng vế Giải Phóng

Nhiều người còn mang cả thú cưng theo trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Ùn ứ kéo dài đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào Thủ đô khiến nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi.

Đường Đỗ Mười hướng vào trung tâm cũng ùn ứ dài.

Tình hình giao thông cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh ghi nhận lúc 17h30 tại trục đường quốc lộ 1A hướng về vòng xoay An Lạc thông thoáng, nhưng càng về tối lượng giao thông bắt đầu đổ về nhiều nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trục đường quốc lộ 1A hướng về vòng xoay An Lạc thông thoáng vào chiều ngày 4/1

Tuy nhiên, càng về tối lưu lượng các phương tiện bắt đầu tăng cao khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Kim Tuyền (Phường Thủ Đức) cho biết bắt đầu gặp tình trạng kẹt xe từ khu vực xã Châu Thành (Tiền Giang). Do được nghỉ lễ 4 ngày nên Tuyền tranh thủ về quê và chọn quay lại TP.HCM vào chiều tối để tránh thời tiết nắng nóng.

Kim Tuyền (Phường Thủ Đức) cho biết bắt đầu gặp tình trạng kẹt xe từ khu vực xã Châu Thành (Tiền Giang)

“Mình cũng lường trước sẽ kẹt xe vì chắc chắn có nhiều người di chuyển cùng khung giờ”, Tuyền chia sẻ. Tuy nhiên, điều khiến Tuyền khá bất ngờ là tình trạng ùn ứ không kéo dài. Trên suốt quãng đường di chuyển, Kim Tuyền cho biết hầu như đoạn nào cũng có lực lượng chức năng túc trực điều phối, phân luồng giao thông nên tình trạng kẹt xe đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, chị Nguyệt (Tây Ninh) cho biết chiều nay khi di chuyển từ xã Cần Giuộc, tình hình giao thông khá thông thoáng, hầu như không xảy ra kẹt xe. “Mình đi thấy rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi gì, dù có chở theo bé nhỏ nên cũng hơi lo con sẽ mệt vì nếu kẹt xe thì sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ đến đoạn ngã tư Quốc lộ 1A, khu vực xã Bình Chánh thì mới xảy ra ùn ứ nhẹ”, chị Nguyệt cho biết.

Chị Nguyệt (Tây Ninh) cho biết chiều nay khi di chuyển từ xã Cần Giuộc, tình hình giao thông khá thông thoáng, hầu như không xảy ra kẹt xe

Nhiều gia đình lựa chọn về quê nghỉ lễ bằng xe máy để chủ động thời gian trong việc di chuyển