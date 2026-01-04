Cảnh tượng trên các ngả đường Hà Nội và TP.HCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân từ nhiều tỉnh, thành ùn ùn quay trở lại Thủ đô, khiến các cửa ngõ thành phố đông đúc, chuẩn bị cho một năm làm việc mới bắt đầu.
Video: Ùn ùn trở lại Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ đông nghịt người và xe
Tình hình giao thông cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh ghi nhận lúc 17h30 tại trục đường quốc lộ 1A hướng về vòng xoay An Lạc thông thoáng, nhưng càng về tối lượng giao thông bắt đầu đổ về nhiều nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Chia sẻ với chúng tôi, bạn Kim Tuyền (Phường Thủ Đức) cho biết bắt đầu gặp tình trạng kẹt xe từ khu vực xã Châu Thành (Tiền Giang). Do được nghỉ lễ 4 ngày nên Tuyền tranh thủ về quê và chọn quay lại TP.HCM vào chiều tối để tránh thời tiết nắng nóng.
“Mình cũng lường trước sẽ kẹt xe vì chắc chắn có nhiều người di chuyển cùng khung giờ”, Tuyền chia sẻ. Tuy nhiên, điều khiến Tuyền khá bất ngờ là tình trạng ùn ứ không kéo dài. Trên suốt quãng đường di chuyển, Kim Tuyền cho biết hầu như đoạn nào cũng có lực lượng chức năng túc trực điều phối, phân luồng giao thông nên tình trạng kẹt xe đã giảm đáng kể.
Trong khi đó, chị Nguyệt (Tây Ninh) cho biết chiều nay khi di chuyển từ xã Cần Giuộc, tình hình giao thông khá thông thoáng, hầu như không xảy ra kẹt xe. “Mình đi thấy rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi gì, dù có chở theo bé nhỏ nên cũng hơi lo con sẽ mệt vì nếu kẹt xe thì sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ đến đoạn ngã tư Quốc lộ 1A, khu vực xã Bình Chánh thì mới xảy ra ùn ứ nhẹ”, chị Nguyệt cho biết.