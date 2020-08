Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mưa lớn từ chiều nay, lo ngại thủy điện xả lũ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đang hình thành trên Bắc Bộ. Rãnh áp thấp này kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ nay đến ngày 22/8, khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông (phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Từ chiều nay đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Thủ đô Hà Nội chiều và đêm nay (20/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên, các sông ở Thanh Hóa và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao lên mức trên báo động (BĐ)3. Các sông suối nhỏ lên mức BĐ2 – BĐ3. Sông Lô, thượng lưu sông Chảy lên mức BĐ1-BĐ2.

Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Lào Cai, Yên Bái (huyện Trấn Yên, Văn Yên, Thành phố Yên Bái), Phú Thọ (huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Thị xã Phú Thọ), Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Vĩnh Phúc (thành phố Vĩnh Yên), Quảng Ninh (thành phố Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Thanh Hóa, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Bảo Lộc.

Đêm 11-12/7/2019, thủy điện Sử Pán 1 Lào cai bất ngờ xả lũ khiến hàng trăm hộ dân tại Sa Pa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh vùng núi phía Bắc tăng cường kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu (tránh tình trạng như hồ thủy điện Sử Pán 1 (Lào Cai) xả lũ gây thiệt hại cho hạ du năm 2019).

Ngoài ra, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn.

Tổ chức thường trực đến cấp xã, thôn, bản 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Theo thống kê từ các địa phương đến sáng nay cho biết, mưa lũ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đã làm 6 người chết (Vĩnh Phúc 2 người, Lào Cai 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người, Sơn La 1 người).

Ngoài ra, mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến 334 nhà dân bị hư hỏng hoặc phải di dời khẩn cấp, làm thiệt hại 556 ha lúa và hoa màu.

Cơ quan khí tượng nhận định, miền Bắc đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ. Dự báo trong tháng 9/2020, tổng lượng mưa ở miền Bắc có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Vì vậy, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo.