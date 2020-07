Đêm nay miền Bắc bước vào cao điểm mưa diện rộng kéo dài nhiều ngày

Đêm qua và ngày hôm nay (27/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/7 đến 13h ngày 27/7) Lào Cai 106mm, Bản Cầm (Lào Cai) 126mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 95mm, Việt Vinh (Hà Giang) 125mm, Thạnh Lâm (Cao Bằng) 186mm,…

Cụ thể trong sáng nay, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai đã có mưa rất to, lượng từ 50-78mm chỉ trong 4 tiếng, trong đó, thành phố Lào Cai mưa rất to với lượng 103,8mm; xã Bản Cầm huyện Bảo Thắng mưa nhiều nhất 112,8mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm nay (27/7) đến sáng 29/7, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng tâm mưa lớn lần này tiếp tục là các tỉnh vùng núi trong đó có Hà Giang, nơi vừa hứng chịu trận mưa kỉ lục và Lào Cai. Ngoài ra các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng cũng nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn, có nơi lượng mưa vượt 150mm/24 tiếng. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Từ ngày 29-31/7, ở Bắc Bộ có mưa giông rải rác, vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Cảnh báo: Những ngày đầu tháng 8, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến sáng 29/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.