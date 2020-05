Hà Nội: Tổ chức đánh dập não bạn trai của người yêu cũ, nam thanh niên lĩnh án tù chung thân

Bị hại trong vụ án là anh Hồng Quốc A (SN 2002, ngõ 344, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị đánh dập não, hôn mê sâu xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội vào đầu tháng 01-2019.

Bị hại của vụ án

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đầu năm 2018, Nguyễn Bá Thanh (SN 1996, trú tại thôn Phú Xá, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, sống lang thang tại địa bàn thành phố Hà Nội) có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Lê Minh A. (SN 2002, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Đến cuối năm 2018, hai người chia tay nhau. Qua tìm hiểu, Thanh biết chị Minh A. chuyển sang yêu anh Hồng Quốc A. (SN 2002, ngõ 344, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), cùng là bạn cũ trong nhóm của Thanh.

Từ đó, giữa Thanh và anh Quốc A. nảy sinh mâu thuẫn. Thanh tỏ ra bực tức và muốn tìm đánh Quốc A. để trả thù.

Nơi xảy ra vụ án

Khoảng 24 giờ ngày 5-1-2019 Thanh đã tụ tập và rủ Phạm Quang Vinh (SN 1999; ở tại số nhà 04/125, phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Hoàng Tùng (SN 2003; trú tại phòng 302 G1 - ngõ 32A, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đình An Khánh (SN 2000; ở tại tổ 18, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), Phan Tuấn Anh, Vũ An Khang, Nguyễn Hữu Nam Sơn, cùng các đối tượng Kiên, Đạt và Dương (chưa rõ lai lịch) đi từ khu vực chợ Mơ, quận Hai Bà Trưng sang nhà anh Hồng Quốc A. để tìm đánh.

Do chỉ có Nguyễn Đình An Khánh biết đường đến nhà anh Quốc A. nên Thanh ép Khánh phải dẫn đường cho cả bọn sang nhà anh Quốc A. Khi sang đến nơi lúc khoảng 1 giờ ngày 6-1-2019, Khang và Sơn đứng ngoài không tham gia rồi bỏ đi trước.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tại khu vực nhà anh Quốc A., Thanh đã gọi anh Quốc A. ra nói chuyện thì Vinh bảo anh Quốc A. ngồi xuống. Tùng đi đến dùng chân phải đá 1 phát vào vùng đầu gối của anh Quốc A., rồi chạy đi lấy gậy và gạch để đánh thì được Tuấn Anh can ngăn nên Tùng vứt gạch và gậy đi.

Lúc này, Thanh nói vọng từ trong ngõ nhà anh Quốc A ra lệnh cho Đạt lao vào dùng chân đá anh Quốc A. làm anh Quốc A. ngã nghiêng người.

Vinh lao vào kéo anh Quốc A. lên và nói “Mày biết đòn tù thế nào không?" thì anh Quốc A. gạt tay Vinh ra. Vinh dùng đầu gối thúc 1 cái vào vùng hông của Quốc A. Anh Quốc A. lùi ra vị trí ban đầu khoảng 1m thì bị Đạt lao vào dùng chân đá 1 phát vào mặt làm anh Quốc A. ngã xuống đường, nằm trong tư thế hai tay ôm đầu.

Đạt tiếp tục dùng chân dẫm 3 đến 4 cái vào vùng đầu của anh Quốc A. Thấy vậy, Tùng lao vào dùng chân đạp 1 cái vào vùng lưng anh Quốc A. Cùng lúc, Thanh đi từ trong ngõ ra và chỉ cho Vinh miếng gỗ ở gần đấy.

Vinh đã nhặt miếng gỗ vung lên đập vào vùng đầu anh Quốc A., làm miếng gỗ bị tách làm đôi. Lúc này, Khánh và Kiên chứng kiến nhóm của Thanh đánh anh Quốc A. xong và lên xe đi về trước. Sau đó Đạt tiếp tục nhặt mảnh gỗ bị vỡ để đập vào người anh Quốc A.

Khi anh Quốc A. vẫn nằm trên đường, Tùng lao đến dùng chân dẫm một cái vào vùng mặt anh Quốc A. thì Thanh nói “Mày giết nó à".

Sau đó, Vinh lấy xe máy để về, đến vị trí anh Quốc A. nằm thì Vinh nói “Mày nằm im đấy, mai tao không thấy mày nằm đấy thì tao đánh mày tiếp". Thanh cũng nói “Mày chết chưa” nhưng anh Quốc A. chỉ cựa người không nói được gì. Sau đó tất cả các đối tượng lên xe đi về. Anh Quốc A. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Hậu quả, anh Hồng Quốc A. bị đánh thương tích vùng thái dương trái, vùng cánh cảng tay hai bên, vai, mu bàn tay trái, tụ máu lan toả dưới màng cứng, chảy máu dưới nhện bán cầu trái, phù não xoá ranh giới các rãnh cuộn não hai bên bán cầu, đường giữa lệch phải, gãy xương chính mũi, tụ dịch trong xoang hàm; bị chấn thương sọ não, hiện sống thực vật; tỷ lệ tổn hại sức khoẻ là 100%”.

Ngày 8-1-2019 và ngày 10-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên thực hiện bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình An Khánh, Phạm Hoàng Tùng và Phạm Quang Vinh. Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Bá Thanh bỏ trốn, đến ngày 14-7-2019 ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên.

Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh (áo xanh) kẻ chủ mưu bị kết chung thân

Xét hành vi của các bị can, VKSND thành phố quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quang Vinh và Phạm Hoàng Tùng về tội “Giết người”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Đình An Khánh bị truy tố về tội “Giết người”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Đình An Khánh thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Phạm Hoàng Tùng không thừa nhận việc nhặt gậy gỗ và gạch để đánh anh Quốc A; bị cáo Phạm Quang Vinh không thừa nhận dùng miếng gỗ đập vào đầu anh Quốc A mà chỉ ném miếng gỗ vào người nạn nhân.

Các nội dung khác bị cáo Tùng và Vinh nhận tội đúng thực tế. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã công bố lời khai của các bị cáo khác và ngay chính lời khai của Tùng và Vinh tại Cơ quan điều tra khiến Tùng và Vinh phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước những hành vi của các bị cáo, sau khi nghị án, HĐXX đã nhận thấy Thanh, Vinh, Tùng, Khánh chỉ là bạn bè quen bình thường, trước đó hoàn toàn không có hận thù với nạn nhân nhưng đã ra tay tàn độc khiến Hồng Quốc A tổn hại 100% sức khỏe, hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Hành vi của các bị cáo đã gây bức xúc trong xã hội, cần phải xử phạt nghiêm khắc, cách ly thời gian dài khỏi đời sống xã hội để giáo dục, phòng ngừa và răn đe.

Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Bá Thanh kẻ chủ mưu lĩnh án chung thân.

Bị cáo Phạm Quang Vinh 20 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Đình An Khánh 12 năm và Phạm Hoàng Tùng 11 năm tù giam.