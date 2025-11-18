Hà Nội thật khác trong ngày rét nhất từ đầu Đông
Sáng sớm nay 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 18/11, không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Tại các trạm Bạch Long Vỹ và Lý Sơn, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
Trong trưa và chiều nay, khối không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3–4, vùng ven biển mạnh cấp 4–5, nơi mạnh nhất có thể lên cấp 6, giật cấp 7.
Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông. Thời tiết chuyển rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm rét đậm. Từ ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bắt đầu chuyển lạnh, nơi cao có thể rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12–15 độ C; vùng núi và trung du 9–12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Quảng Trị và Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.
Riêng khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C.