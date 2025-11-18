Hà Nội thật khác trong ngày rét nhất từ đầu Đông

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 18/11, không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Tại các trạm Bạch Long Vỹ và Lý Sơn, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong trưa và chiều nay, khối không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3–4, vùng ven biển mạnh cấp 4–5, nơi mạnh nhất có thể lên cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông. Thời tiết chuyển rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm rét đậm. Từ ngày 19/11, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bắt đầu chuyển lạnh, nơi cao có thể rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12–15 độ C; vùng núi và trung du 9–12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Quảng Trị và Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C.

Sáng 18/11, không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc khiến Hà Nội chìm trong mưa lạnh

Nhiều khu vực ở Hà Nội mưa phùn lất phất, nhiệt độ xuống khoảng 16-18 độ C vào buổi sáng khiến việc di chuyển của người dân vất vả hơn

Trên các tuyến đường, người dân đi làm, đi học co ro trong những lớp áo dày, đội mũ, trùm áo mưa để chống chọi mưa lạnh

Trời mưa rả rích kéo dài vào khung giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc

Thời tiết mưa rét khiến công việc của các shipper đi giao hàng cũng vất vả hơn tuy nhiên bù lại phí giao hàng cũng tăng hơn chút đỉnh

Trời mưa lạnh nhưng nhiều người dân vẫn trùm áo mưa, che ô tranh thủ đi chợ buổi sáng

Cái lạnh cùng mưa phùn tạo nên bức tranh đặc trưng của mùa đông miền Bắc

Một cô gái kéo áo kín cổ, dùng tay giữ mũ trong lúc đi bộ để không bị gió thổi bay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội duy trì tình trạng rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại khu vực đồng bằng phổ biến 12-14 độ C.

Những chiếc áo khoác ấm là vật bất li thân của người dân mỗi khi ra đường trong thời tiết giá lạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới nắng ráo trở lại, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 23 độ C. Độ ẩm giảm dần, trời hanh khô.