Hà Nội mịt mờ trong mưa lạnh, đường phố ùn tắc đến gần trưa Thành Vĩnh - Viên Minh/VTC News, 12:56 30/10/2025

Sáng 30/10, Hà Nội chìm trong mưa lạnh và sương mù dày đặc, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, kéo dài tới gần trưa mới dần thông thoáng.

Không khí lạnh dồn dập tràn về, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là bao nhiêu?
Choáng với xe tải 'trùm biển LED' chạy giữa trung tâm Hà Nội
Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C

Sáng 30/10, không khí lạnh tăng cường gây mưa rải rác ở Hà Nội, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 22-24°C. Lớp sương mù dày đặc cùng mưa lạnh bao phủ nhiều tuyến phố, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu vực phường Hà Đông, đoạn ngã tư Chu Văn An - Quang Trung, sương mù bao phủ, tầm nhìn dưới 1km.

Lúc 8h, trên đường Quang Trung, phường Hà Đông đặc quánh sương mù và bụi mịn.

Từ sáng sớm, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy… đều ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao.

Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi lúc 8h30 cùng ngày.

Nhiều người đi từ khu vực ngoại thành vào nội đô phải mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Trời mưa nhỏ nhưng kéo dài, kèm gió lạnh và sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế.

"Tôi đi từ Hà Đông đến Cầu Giấy mất hơn một tiếng rưỡi, đường lúc nào cũng kín xe, mưa lại rét nên rất vất vả", chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng, chia sẻ.

Lúc gần 10h cùng ngày, dòng ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét để lên Vành đai 3 trên cao.

Ở chiều ngược lại, dòng phương tiện cũng di chuyển khó khăn để đi từ Vành đai 3 trên cao xuống nút Nguyễn Trãi.

Dòng người và xe vất vả di chuyển trong sương mù và mưa phùn tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao.

Lượng xe cộ tăng vọt nên khu vực này xảy ra ùn tắc kéo dài hơn 3km. Ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp theo cả hai hướng ra vào trung tâm Hà Nội.

Đến 10h20, tình hình giao thông trên tuyến đường này dần thông thoáng hơn, song vẫn còn xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số điểm.