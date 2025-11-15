Diễn biến đợt không khí lạnh cực mạnh: Miền Bắc rét căm căm, Hà Nội thấp nhất 13 độ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, ngày 14/11, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 3-4, riêng vùng ven biển có thể mạnh cấp 4-5.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác và từ đêm 17/11, Bắc Bộ cùng Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 10°C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6m. Từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4–6m.

Cảnh báo thiên tai đi kèm, do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa lớn diện rộng.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng nhanh tại đô thị và khu công nghiệp nếu mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Vùng mưa lớn có lượng mưa nhiều nhất tập trung từ Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai với lượng mưa 250 - 500 mm, một số nơi trên 700 mm.