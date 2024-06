Hà Nội tạm ngừng cấp căn cước công dân

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp Căn cước cho công dân theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, Công an thành phố Hà Nội tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố, kể từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Từ thứ Hai ngày 1/7/2024, lực lượng chức năng của Công an Thành phố tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp Căn cước trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Từ 1/7/2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. Theo Thông tư 16/2024 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân hiện hành, thẻ căn cước cấp mới từ 1/7 sẽ bỏ thông tin vân tay, đặc điểm nhận dạng, quê quán, nơi đăng ký khai sinh...