Hà Nội siết chặt tình trạng lạm thu đầu năm học

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Theo đó, Hà Nội đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND phường, xã về việc cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là vấn đề lạm thu đầu năm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường học phải tuân thủ 2 Thông tư 16/2018 và 13/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa

Các trường phải thực hiện công khai về thu chi tài chính, về cam kết chất lượng giáo dục - đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo Thông tư 09/2024 của Bộ.

Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, thành phố yêu cầu thực hiện theo Nghị định 238. Hà Nội cũng sẽ sớm ban hành Nghị quyết quy định về nội dung này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Một điểm mới quan trọng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông không phải nộp đơn xin miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí. Thay vào đó, các chính sách sẽ được xét duyệt và chi trả dựa trên dữ liệu điện tử, khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành qua cổng dịch vụ công. Cách làm này nhằm giảm tối đa thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho phụ huynh, nhà trường.