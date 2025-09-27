Sở GD&ĐT TPHCM lập đoàn kiểm tra 'lạm thu' ở hàng loạt trường học

Kiểm tra "lạm thu" từ ngày 29/9

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, từ ngày 29/9 đến 31/10, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành rà soát công tác thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở.

Theo lãnh đạo Sở, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TPHCM, công văn 1888 của Sở GD&ĐT về học phí và các khoản thu khác, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ xem xét việc vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các trường theo Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của UBND TPHCM.

Học sinh TPHCM trong lễ tổng kết năm học

Một nội dung quan trọng khác là kiểm tra việc triển khai kinh phí hoạt động, kế hoạch chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư 55; việc thực hiện công văn của Sở GD&ĐT về quản lý các khoản thu, chi và công tác vận động tài trợ. Đặc biệt, đoàn kiểm tra sẽ giám sát trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ngoài vấn đề thu chi, Sở GD&ĐT TPHCM còn kiểm tra việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường phổ thông: Chương trình giảng dạy, phân phối thời khóa biểu, sử dụng tài liệu, kiểm định chất lượng, công khai kết quả…

Sau giai đoạn kiểm tra, từ ngày 31/10 đến 10/11, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực UBND TPHCM .

Không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp

Cũng trong dịp này. Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 55 quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Thông tư số 16 quy định về việc vận động và sử dụng nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Đối với các trường vận động tài trợ theo Thông tư 16 cần lưu ý: Không uỷ quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ, không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Kế hoạch tài trợ phải thông qua Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm trước khi vận động và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. Việc triển khai vận động tài trợ chỉ thực hiện khi có công văn phê duyệt của Sở GD&ĐT.

Sở yêu cầu các trường học không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, mở rộng vận động tài trợ đến các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, không quy định mức tài trợ bình quân, tối thiểu.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Các khoản tài trợ bằng tiền phải thông qua biên bản tiếp nhận tài trợ kèm danh sách ký nhận đối với cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, lập phiếu thu, mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng.

Ngoài ra, trường không vận động tài trợ các hạng mục mua sắm, công trình sửa chữa mà cơ sở giáo dục có thể dự toán kinh phí, sử dụng vốn nhà nước.

Đơn vị cần rà soát chặt chẽ nội dung các loại văn hoá phẩm, sách báo, tạp chí. Đối với các khoản tài trợ hiện vật có giá trị sử dụng lâu dài hoặc có tính đặc thù, đơn vị tiếp nhận phải thẩm định, lập biên bản ghi nhận. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban này.