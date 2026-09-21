Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50 ngày 21/9, anh N.T.A (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), điều khiển xe ô tô buýt BKS 29B-192.XX lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch.

Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), xảy ra va chạm với xe máy điện BKS 29MĐ2-330.XX do chị D.N.Y (SN 2005, trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ việc khiến chị Y. bị chấn thương phần mềm, dập nát mặt trong cánh tay trái, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe ô tô không phát hiện.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, rà soát camera, nhân chứng, giải quyết vụ việc theo quy định.