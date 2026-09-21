Loạt "kiều nữ" bị bắt giữ trong đường dây ma túy cùng giang hồ Hoàng Nato

Ngày 21/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) cho biết vừa khám phá thành công chuyên án ma túy. Qua đó chặt đứt 8 đường dây tội phạm ma túy và bắt giữ, xử lý tổng cộng 126 đối tượng, trong đó có 9 người nước ngoài.

Qua đó, sau thời gian tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp công tác, PC04 tổ chức khám phá chuyên án, bắt Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức "Hoàng Nato", gian hồ cộm cán ngụ phường Gia Định) để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện. Trong 10 ngày đêm liên tục, ban chuyên án đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Kết quả, PC04 Công an TP.HCM đã triệt phá 8 đường dây tội phạm. Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; hiện ngụ tại phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; hiện ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; hiện ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Hình ảnh hàng loạt đối tượng bị công an bắt giữ trong chuyên án:

*Ảnh: Phòng PC04