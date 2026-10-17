Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 4, lớp 7 theo đề chung toàn thành phố

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức khảo sát chất lượng đối với 100% học sinh lớp 4 và lớp 7 trên địa bàn thành phố trong năm học 2026-2027. Kỳ khảo sát được tổ chức thống nhất theo đề chung, với hai đợt dự kiến vào tháng 11/2026 và tháng 3/2027.

Theo kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 năm học 2026-2027, hoạt động này nhằm đánh giá thực chất chất lượng học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lý và nhà trường điều chỉnh phương pháp dạy học.

Học sinh làm bài khảo sát hai môn

Đối tượng khảo sát gồm toàn bộ học sinh đang học lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học và trường phổ thông có cấp tiểu học; toàn bộ học sinh lớp 7 tại các trường THCS và trường phổ thông có cấp THCS trên địa bàn Hà Nội.

Ở cấp tiểu học, học sinh lớp 4 làm bài khảo sát môn Tiếng Việt và Toán. Bài làm được thực hiện trên giấy, gồm câu hỏi tự luận kết hợp một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan ngắn. Thời gian làm bài dự kiến 45 phút mỗi môn.

Với học sinh lớp 7, hai môn khảo sát là Ngữ văn và Toán. Môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận; môn Toán kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Thời gian làm bài dự kiến 90 phút mỗi môn.

Nội dung khảo sát bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tính đến thời điểm kiểm tra. Đợt 1 tập trung vào nội dung chương trình đến giữa học kỳ I; đợt 2 theo nội dung đến giữa học kỳ II.

Theo lịch dự kiến, đợt 1 diễn ra vào thứ Tư, ngày 11/11/2026. Buổi sáng, học sinh làm bài Tiếng Việt lớp 4 và Ngữ văn lớp 7; buổi chiều làm bài Toán ở cả hai khối lớp.

Học sinh Hà Nội tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Đợt 2 dự kiến tổ chức vào thứ Tư, ngày 24/3/2027, với lịch thi tương tự: buổi sáng khảo sát Tiếng Việt lớp 4 và Ngữ văn lớp 7, buổi chiều khảo sát môn Toán.

Sử dụng đề chung, tổ chức chấm chéo

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề khảo sát, xây dựng ma trận, đặc tả và cung cấp đề dùng chung trên toàn thành phố.

UBND các xã, phường thành lập ban in sao đề, tổ chức in, đóng gói, bảo mật và bàn giao đề cho các điểm khảo sát. Mỗi trường tiểu học, THCS được xác định là một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài tại phòng học của phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học.

Hiệu trưởng nhà trường phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát theo nguyên tắc không bố trí người coi bài của học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc làm công tác chủ nhiệm.

Sau khi kết thúc buổi khảo sát, bài làm được niêm phong và thực hiện làm phách tập trung theo quy định. Việc chấm bài được tổ chức theo một trong hai phương án: chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn xã, phường hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không được chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy hoặc chủ nhiệm.

Kết quả sau khi chấm được tổng hợp, rà soát và báo cáo theo quy trình. UBND các xã, phường có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu trên địa bàn, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước 17h ngày 23/11/2026 đối với đợt 1 và trước 17h ngày 3/4/2027 đối với đợt 2.

Không dùng điểm khảo sát để đánh giá học bạ

Sở GD&ĐT Hà Nội xác định kết quả khảo sát là căn cứ để phân tích, thống kê và đối sánh chất lượng giáo dục giữa các đợt trên cùng đối tượng học sinh. Dữ liệu thu được giúp cơ quan quản lý và nhà trường nhận diện những vấn đề cần điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học.

Điểm khảo sát không được sử dụng để xếp loại hoặc đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kỳ của học sinh trong học bạ. Việc tổ chức phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, không gây áp lực tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh, đồng thời không làm xáo trộn hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường.

Về kinh phí, kế hoạch quy định hoạt động khảo sát được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Học sinh tham gia khảo sát không phải nộp bất kỳ khoản kinh phí nào.