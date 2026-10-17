Hội mẹ bỉm thi nhau khoe “chiến lợi phẩm” sau một ngày "farm quà" tại Vietbaby Fair: Nhìn là biết sức chiến đấu của các mẹ bỉm khủng cỡ nào!

Đi hội chợ về chưa phải đã xong. Với hội mẹ bỉm, vẫn còn một công đoạn quan trọng: Mang đồ ra, phân loại, xếp ngay ngắn rồi chụp một tấm ảnh tổng kết “thành quả lao động”.

Và nhìn loạt ảnh “chiến lợi phẩm” sau chuyến đi Vietbaby Fair Hà Nội 2026, phải công nhận các mẹ làm việc gì cũng có tâm. Hộp lớn dựng phía sau, gói nhỏ trải phía trước, thú bông ngồi vào vị trí, túi vải quay mặt có hình ra ngoài. Không thiếu món nào, cũng không để món nào bị khuất.

Có tấm ảnh chỉ cần nhìn lướt đã thấy đủ sắc màu của cả một quầy đồ dùng mẹ và bé. Có tấm phải phóng to, nhìn lần lượt từ trên xuống dưới mới biết trong đó có những gì.

Chưa bàn chuyện giá trị bao nhiêu, riêng công mang về và bày ra chụp cũng xứng đáng được ghi nhận!

Điểm gây chú ý trong loạt ảnh là số lượng và sự đa dạng của những món đồ được mang về.

Những gói bỉm, khăn ướt, khăn giấy nằm cạnh bình nước, thìa ăn dặm, đồ chơi gỗ, sách tô màu. Phía trên là thú bông đủ hình dáng: Gấu, thỏ, ngựa một sừng, những nhân vật nhỏ màu vàng. Xen giữa còn có sản phẩm chăm sóc cá nhân, hộp sữa, quần áo và những chiếc túi lớn nhỏ.

Một bức ảnh chụp trên nền gạch được bày theo kiểu nhìn từ trên xuống, các món đồ trải rộng thành từng hàng. Ở một bức khác, gần như cả mặt chiếu được tận dụng, góc bên trái còn có một chiếc gối dài nổi bật giữa các túi, hộp.

Có người chọn cách dựng những hộp lớn phía sau, xếp các món nhỏ dần ra trước. Thành quả cuối cùng trông như một quầy trưng bày thu nhỏ ngay trong phòng ngủ.

Đáng chú ý, không phải bộ “chiến lợi phẩm” nào cũng đồ sộ. Một bức ảnh gọn gàng hơn có túi vải, vài bộ quần áo, đồ chơi ghép hình cá nhiều màu, thú bông và mấy hộp sữa nhỏ. Ít hay nhiều, cách bày biện vẫn cho thấy người chụp rất hào hứng với chuyến đi của mình.

Trong một ảnh, dòng chữ “Đu đưa Vietbaby 2026” được đặt ngay dưới phần đồ đã sắp xếp. Một ảnh khác gắn tên tài khoản Facebook lên chính giữa. Chuyến đi kết thúc ở hội chợ, nhưng màn khoe thành quả thì tiếp tục ngay khi về nhà.

Nếu có một nhóm đồ dễ thu hút ánh nhìn nhất trong các bức ảnh, đó chắc chắn là thú bông.

Những chú gấu nâu, thú bông xanh, tím, vàng được đặt ngồi xen giữa hộp và túi. Có ảnh, thú bông gần như tạo thành một hàng phía trên, khiến cả phần đồ dùng phía dưới trông càng rộn ràng.

Đứng thứ hai về độ hiện diện là túi. Túi giấy, túi vải, túi lớn, túi nhỏ, đủ màu sắc và hình in. Ban đầu dùng để đựng đồ, đến lúc chụp ảnh lại trở thành một phần của “bộ sưu tập”.

Nhìn những tấm ảnh ấy, có thể hiểu vì sao chuyện khoe đồ sau hội chợ lại vui. Mỗi món được lấy ra là một lần nhớ lại chặng ghé gian hàng, một hoạt động đã tham gia hoặc món đồ đã lựa chọn.

Và khi mọi thứ được đặt cạnh nhau, cảm giác rất khác với lúc còn nằm trong từng chiếc túi. Một gói khăn nhỏ lúc nhận có thể chẳng đáng chú ý, nhưng hàng chục món cùng xuất hiện trong một khung hình thì lập tức tạo hiệu ứng: Hóa ra chuyến đi hôm nay cũng “năng suất” ra phết!

Riêng người phụ trách chụp ảnh có lẽ phải lùi thêm vài bước. Bày được hết đồ là một việc, đưa được hết vào khung hình lại là một thử thách khác.

Nhìn ảnh thấy mê, nhưng đừng mặc định tất cả đều là quà miễn phí

Loạt ảnh đủ khiến người chưa đi cũng tò mò về hành trình “farm quà”. Tuy nhiên, chỉ từ hình ảnh không thể xác định món nào là quà check-in, món nào nhận qua hoạt động, món nào đi kèm hóa đơn hay được mua trực tiếp.

Đây cũng là điều cần phân biệt khi xem những màn tổng kết sau hội chợ. Một bức ảnh bày kín đồ không đồng nghĩa người chụp chỉ cần đến tham quan là nhận được tất cả.

Tại Vietbaby Fair, các hình thức nhận quà có điều kiện khác nhau. Ban tổ chức giới thiệu hoạt động Stamp Tour, đi qua các gian hàng để thu thập dấu mộc và nhận quà theo thể lệ. Một số gian hàng có chương trình riêng gắn với mua sắm; chẳng hạn vòng quay may mắn của Moaz BéBé & Moaz Eco áp dụng cho đơn hàng từ một triệu đồng.

Vì thế, “chiến lợi phẩm” nên được hiểu là phần tổng kết đồ mang về sau chuyến đi. Muốn biết cụ thể nhận thế nào, vẫn cần xem chia sẻ của người đăng và thể lệ tại từng gian hàng.

Nhưng điều ấy không làm mất đi sự vui vẻ của những tấm ảnh. Các mẹ có thêm một dịp chia sẻ chuyện đi chơi, mua sắm và những món đồ xoay quanh cuộc sống chăm con — chủ đề mà chỉ cần nhìn một gói bỉm hay một chiếc bình cũng có thể nói với nhau rất lâu.

Với người chưa có con, vài gói khăn, một chiếc túi hay con thú bông có thể là những món rất bình thường. Với người đang nuôi em bé, đó lại là những thứ hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày, nhìn vào đã biết có thể dùng vào việc gì.

Có lẽ bởi vậy, niềm vui khoe “chiến lợi phẩm” cũng rất cụ thể. Con có thêm đồ chơi, mẹ tìm được món đang cần, cả nhà có một buổi ra ngoài. Đến lúc về, việc mở từng túi đồ lại kéo dài thêm sự háo hức.

Vietbaby Fair Hà Nội 2026 vẫn diễn ra đến hết ngày 18/10 tại VEC, Đông Anh. Riêng ngày Chủ nhật, triển lãm đóng cửa lúc 16h, sớm hơn ngày thứ bảy.

Còn sau loạt ảnh tổng kết này, có một việc xem ra cần tính trước cho chuyến đi tiếp theo: Túi mang theo phải đủ đựng, và ở nhà phải còn một khoảng trống để bày.

Bởi đi hội chợ có thể chỉ mất một buổi, nhưng màn xếp đồ khoe “chiến lợi phẩm” của các mẹ thì rõ ràng cũng là một sự kiện riêng!

Nguồn ảnh: Cộng đồng Mẹ bỉm kết nối;

Cộng đồng Hội chợ Triển Lãm Việt Nam