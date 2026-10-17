Tổng hợp kinh nghiệm "farm quà" tại hội chợ Mẹ và Bé: Có mẹ tiếc vì mang vali quá nhỏ!

Sau những bức ảnh bỉm, khăn ướt, thú bông, bình nước, túi vải được bày kín giường là đến lượt các bài tổng kết kinh nghiệm. Có mẹ kể săn được gần 100 món quà trong một ngày, kèm danh sách những điều rút ra sau chuyến đi. Có mẹ nhắc kỹ chuyện chuẩn bị điện thoại, mã đăng ký, bởi đến nơi mới loay hoay làm thủ tục thì dễ mất thời gian.

Điểm chung trong những chia sẻ ấy là sự hào hứng rất đặc trưng của hội bỉm sữa: Nhận được quà đã vui, mang kinh nghiệm về chỉ lại cho các mẹ đi sau cũng vui không kém.

Và đọc hết mới thấy, chiếc túi đựng đồ chỉ là một phần. Thứ cần chuẩn bị trước tiên lại nằm trong điện thoại.

Mã QR, sơ đồ, thể lệ: Lưu ở nhà vẫn hơn đứng giữa hội chợ chờ mạng

Chuyện kết nối mạng được nhắc đến trong cả hai bài chia sẻ. Một người mẹ phản ánh mạng tại khu triển lãm có lúc yếu dù dùng 5G; Ngọc cũng nhắc lại trải nghiệm khó truy cập mạng khi tham gia kỳ hội chợ ở TP.HCM.

Bởi vậy, kinh nghiệm được các mẹ truyền nhau là chuẩn bị mã QR đăng ký từ trước, chụp màn hình và lưu sẵn. Đến quầy chỉ cần mở ra xuất trình, tránh cảnh đã tới lượt mà email chưa tải xong, trang đăng ký vẫn quay vòng.

Cùng với mã QR là sơ đồ gian hàng. Các mẹ có kinh nghiệm thường xem trước vị trí những nơi muốn ghé, đánh dấu và ghi nhớ lịch hoạt động. Cách này giúp bớt đi vòng, nhất là khi chương trình nhận quà của từng gian có khung giờ riêng.

Một mẹ còn chia sẻ việc vào trang của các nhãn hàng trước chuyến đi, đọc những yêu cầu như theo dõi trang, điền khảo sát hoặc đăng ký. Bước nào được phép làm trước thì hoàn thành ở nhà, lưu kết quả để khi đến có thể xuất trình nhanh hơn.

Tuy nhiên, đọc kỹ vẫn quan trọng hơn làm thật nhanh: Có hoạt động yêu cầu thực hiện trực tiếp tại gian hàng, có chương trình chỉ áp dụng cho một nhóm khách hoặc một thời điểm nhất định.

Đi cùng “đồng đội”, nhưng nhóm nhỏ mới dễ xoay xở

Một kinh nghiệm được nhắc khá cụ thể là đi cùng hai, ba người bạn.

Có bạn đồng hành, việc chụp ảnh, quay clip hay đọc thể lệ cũng thuận tiện hơn. Trong lúc chờ, cả nhóm có thể cùng xem yêu cầu của những gian định ghé tiếp theo, nhắc nhau lịch và hỗ trợ các thao tác trên điện thoại.

Người mẹ chia sẻ chín kinh nghiệm còn kể mình đi cùng một nhóm mẹ bỉm đã có người đại diện liên hệ trước với nhãn hàng. Theo trải nghiệm của chị, một số chương trình dành cho nhóm có cách check-in hoặc phần quà riêng.

Dù vậy, đây là quyền lợi tùy từng thỏa thuận, không phải cứ tập hợp đông người là được ưu tiên. Việc xếp hàng, tham gia hoạt động vẫn cần theo hướng dẫn tại chỗ; hỗ trợ nhau cũng nên tránh làm ảnh hưởng những người đang chờ.

Đi đông để có đồng đội, còn lúc di chuyển chia nhóm nhỏ lại dễ thống nhất hơn. Bởi chỉ cần mỗi người muốn ghé một nơi là lịch trình có thể lập tức thành cuộc họp giữa hội chợ.

Bài học về chiếc vali: Lúc đi thấy thừa, lúc về mới thấy thiếu

Trong số các kinh nghiệm được chia sẻ, chuyện mang vali có lẽ khiến người xem ảnh “chiến lợi phẩm” dễ hình dung nhất.

Một mẹ kể đã chủ quan mang vali nhỏ, đựng không hết nên phải xách thêm nhiều túi, vừa đau vai vừa mệt. Sau chuyến đi, chị rút kinh nghiệm lần sau cần chuẩn bị đồ đựng rộng rãi hơn.

Ngọc cũng nhắc các mẹ mang túi gọn nhẹ, bởi ngoài quà check-in và mẫu thử còn có thể phát sinh những món mua được tại hội chợ.

Không nhất thiết ai cũng phải kéo một chiếc vali lớn, nhưng lời kể ấy cho thấy phần mang đồ về rất đáng tính trước. Ban đầu mỗi gian chỉ thêm một món nhỏ, đi hết một vòng thì hai tay có thể đã kín.

Đồ dễ móp, dễ vỡ cũng cần được sắp xếp riêng. Niềm vui nhận quà sẽ bớt trọn vẹn nếu về đến nhà, hộp thì bẹp còn chai lọ lăn lóc dưới đáy túi.

Tích tem, đổi quà nên để ý từ đầu

Một người mẹ nhắc khá kỹ chuyện nhận phiếu tích tem rồi phải xem ngay các điểm tham gia, thay vì cất vào túi và đến cuối buổi mới nhớ ra.

Tại hội chợ có hoạt động Stamp Tour, khách tham quan khám phá gian hàng, thu thập dấu mộc và nhận quà theo thể lệ.

Kinh nghiệm các mẹ chia sẻ là kết hợp hành trình tích dấu với những gian vốn đã định ghé, chú ý thời gian và địa điểm đổi quà. Người đã đi cũng lưu ý một số điểm có thể hết suất, hết tem hoặc hết phần quà trong thời điểm mình đến.

Vì thế, thông tin trên bài đăng giúp chuẩn bị trước, còn tình trạng thực tế vẫn phải hỏi nhân viên. Không nên mặc định ảnh người khác có món nào thì chuyến đi của mình chắc chắn cũng nhận được món ấy.

Săn quà cần pin điện thoại, nhưng cũng cần cả sức người

Điện thoại đầy pin và sạc dự phòng xuất hiện trong danh sách chuẩn bị của các mẹ là điều dễ hiểu. Chụp ảnh, quay video, mở mã QR, xem sơ đồ và đọc thể lệ liên tục đều khiến pin hao nhanh.

Còn với người đi, giày dép thoải mái, quần áo dễ vận động, nước uống và những khoảng nghỉ lại là phần dễ bị quên khi đang hào hứng.

Có mẹ kể giá một suất ăn mình gặp tại sự kiện lên tới 100.000 đồng nên khuyên chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Đây là trải nghiệm ở một điểm bán cụ thể, nhưng cũng gợi ra chuyện nên tính trước nhu cầu ăn uống, kiểm tra quy định mang đồ vào địa điểm để chủ động hơn.

Một ít tiền mặt cũng được nhắc đến nhằm tránh bị động khi mạng chậm, khó chuyển khoản. Tuy nhiên, mang tiền đi không có nghĩa món nào giảm giá cũng phải mua. Quà miễn phí, quà kèm hóa đơn và sản phẩm mua trực tiếp vẫn cần phân biệt rõ.

Đi cùng con nhỏ, đừng cố hoàn thành mọi “nhiệm vụ”

Trong bài chia sẻ của mình, Ngọc khuyên không nên cố đi hết các gian trong một lượt, nhất là khi có em bé đi cùng. Nếu mục đích là tìm hiểu hoặc quay nội dung về sản phẩm, chọn trước những nơi thực sự quan tâm sẽ có thời gian hơn.

Đây cũng là điều đáng nhớ giữa lúc các bức ảnh tổng kết dễ khiến người chưa đi đặt mục tiêu quá cao. Một người có thể dành cả ngày tham gia hoạt động, người khác chỉ ghé được một buổi, lại còn căn giờ ăn ngủ của con. Số đồ mang về vì thế không thể dùng để so xem ai đi “hiệu quả” hơn.

Hội chợ này vẫn diễn ra đến hết ngày 18/10 tại VEC, Đông Anh. Riêng Chủ nhật, triển lãm mở cửa từ 10h đến 16h, lượt vào cuối lúc 15h30.

Từ những kinh nghiệm các mẹ truyền nhau, có thể thấy khâu chuẩn bị tốt sẽ giúp chuyến đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn “chiến lợi phẩm” mang về bao nhiêu thì tùy duyên, tùy thể lệ và tùy sức.

Chỉ có một lời nhắc nghe vừa vui vừa thực tế: Trước khi ham thêm món quà nào, hãy nhìn lại xem mình còn tay để xách không!