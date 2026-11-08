Đúng 1/10 Âm lịch, gió Đông "tẩy trần", 3 con giáp đón niềm vui khôn xiết, công việc lẫn tình cảm đều có tin vui

Ngày 9/11/2026 Dương lịch chính là mùng 1 tháng 10 năm Bính Ngọ, thời điểm tiết Lập Đông vừa bắt đầu. Theo quan niệm dân gian, sự chuyển giao giữa các mùa không chỉ đánh dấu thay đổi của đất trời mà còn gợi lên những khởi đầu mới trong cuộc sống. Sau những ngày cuối thu, gió Đông mang theo cái lạnh đầu mùa, cũng là lúc nhiều người mong muốn gác lại muộn phiền, đón nhận những điều tốt đẹp trước khi năm cũ khép lại.

Trong quan niệm tử vi phương Đông, tháng 10 Âm lịch là tháng Kỷ Hợi, mang năng lượng của hành Thủy. Hình ảnh dòng nước lưu chuyển thường được liên tưởng đến sự thanh lọc, thích nghi và mở ra những hướng đi mới. Bởi vậy, cụm từ gió Đông "tẩy trần" có thể được hiểu như một lời nhắn mang tính biểu tượng: Những chuyện không vui rồi sẽ qua, những nỗ lực bền bỉ có thể tìm thấy cơ hội được đền đáp.

Đặc biệt, từ mùng 1 tháng 10 Âm lịch, ba con giáp dưới đây được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc, tài chính và chuyện tình cảm. Không phải mọi vận may đều đến theo cách bất ngờ, nhưng những chuyển biến dù nhỏ cũng có thể trở thành khởi đầu đáng mong đợi.

1. Tuổi Mão: Những ngày khó khăn dần lùi lại, công việc và tình cảm cùng có điểm sáng

Bước sang tháng 10 Âm lịch, người tuổi Mão được dự báo đón nhận những chuyển biến tương đối thuận lợi. Sau khoảng thời gian phải suy nghĩ nhiều về công việc, tiền bạc hoặc các mối quan hệ, bản mệnh có cơ hội tìm lại cảm giác ổn định. Những vấn đề từng khiến tuổi Mão mất phương hướng có thể dần xuất hiện cách tháo gỡ, giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Ở phương diện sự nghiệp, tuổi Mão có lợi thế nhờ khả năng quan sát tinh tế và cách ứng xử mềm mỏng. Nếu trước đó bản mệnh từng gặp khó khăn trong quá trình phối hợp với đồng nghiệp, thời điểm đầu tháng mới có thể mang đến cơ hội cải thiện tình hình. Một cuộc trao đổi thẳng thắn, sự thay đổi trong cách phân chia nhiệm vụ hoặc phản hồi tích cực từ cấp trên có thể giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn.

Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, đây cũng là giai đoạn phù hợp để chủ động kết nối, cập nhật hồ sơ và tìm hiểu những vị trí mới. Tuổi Mão không nhất thiết phải đưa ra quyết định thay đổi ngay lập tức, nhưng việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bản mệnh sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện.

Tài chính của tuổi Mão được dự báo có những tín hiệu đáng mừng. Một khoản thu từ công việc phụ, tiền thanh toán còn tồn đọng hoặc cơ hội hợp tác mới có thể giúp bản mệnh cải thiện tình hình tiền bạc. Tuy nhiên, thay vì chi tiêu ngay khi có thêm thu nhập, tuổi Mão nên ưu tiên xây dựng khoản dự phòng và giải quyết các nghĩa vụ tài chính cần thiết.

Điểm sáng đáng mong chờ nhất của tuổi Mão nằm ở chuyện tình cảm. Những người độc thân có thể gặp được đối tượng khiến mình cảm thấy thoải mái, không cần cố gắng thể hiện một hình ảnh khác với con người thật. Mối quan hệ có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giản dị, sự quan tâm đúng lúc hoặc những điểm chung được phát hiện sau thời gian quen biết.

Với người đã có đôi, những hiểu lầm nhỏ có cơ hội được tháo gỡ nếu hai bên sẵn sàng lắng nghe nhau. Thay vì tiếp tục giữ những điều không vui trong lòng, tuổi Mão nên chọn cách chia sẻ rõ ràng nhưng nhẹ nhàng.

Niềm vui của tuổi Mão trong tháng mới không nhất thiết là một bước ngoặt lớn. Đôi khi, đó là cảm giác mọi chuyện cuối cùng cũng bắt đầu đi đúng hướng, công việc bớt nặng nề và bên cạnh có người thực sự thấu hiểu.

2. Tuổi Mùi: Quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có cơ hội bứt phá, nhân duyên thêm ngọt ngào

Nếu tuổi Mão đón vận may theo cách nhẹ nhàng, người tuổi Mùi lại được dự báo có nhiều cơ hội tạo ra sự thay đổi rõ rệt hơn khi bước sang tháng 10 Âm lịch.

Theo cách luận giải truyền thống, Mão, Mùi và Hợi nằm trong nhóm tam hợp. Vì vậy, khi tháng Hợi bắt đầu, người tuổi Mùi thường được xem là một trong những con giáp có triển vọng đón nhận sự hỗ trợ và những kết nối tích cực. Dù đây chỉ là cách diễn giải mang tính chiêm nghiệm, hình ảnh ấy vẫn gợi mở một giai đoạn đáng mong chờ.

Trong công việc, tuổi Mùi có thể tìm thấy cơ hội từ chính những mối quan hệ đã xây dựng trước đó. Một người từng hợp tác có thể chủ động liên hệ, đồng nghiệp giới thiệu dự án phù hợp hoặc cấp trên trao thêm trách nhiệm để bản mệnh thể hiện khả năng. Những tín hiệu này đặc biệt có ý nghĩa với người đang mong muốn thay đổi môi trường làm việc, phát triển công việc riêng hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập mới.

Tuy nhiên, vận quý nhân không đồng nghĩa với việc tuổi Mùi chỉ cần ngồi chờ may mắn. Cơ hội sẽ trở nên có giá trị hơn khi bản mệnh chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và kế hoạch cụ thể. Một lời giới thiệu tốt có thể giúp mở cánh cửa đầu tiên, nhưng khả năng bước tiếp vẫn phụ thuộc vào năng lực thực tế.

Về tài chính, tuổi Mùi có triển vọng cải thiện thu nhập nhờ các dự án hợp tác hoặc công việc đang dần đi vào ổn định. Người kinh doanh có thể nhận được sự ủng hộ từ khách hàng quen, trong khi người làm công ăn lương tìm thấy động lực để đề xuất những ý tưởng mới. Nếu biết tận dụng các nguồn lực sẵn có, bản mệnh có thể tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho giai đoạn cuối năm.

Chuyện tình cảm cũng được dự báo có những thay đổi tích cực. Người độc thân có thể gặp người phù hợp thông qua bạn bè, công việc hoặc một cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch. Thay vì những cảm xúc mãnh liệt đến nhanh rồi biến mất, mối quan hệ phát triển từ sự tin tưởng và đồng điệu có thể mang lại cảm giác an toàn hơn cho tuổi Mùi.

Với người đang yêu hoặc đã kết hôn, đây là thời điểm thích hợp để quan tâm đến những dự định chung. Một chuyến đi ngắn, bữa cơm gia đình hay cuộc trò chuyện về kế hoạch tương lai cũng có thể giúp tình cảm trở nên gần gũi.

Điều đáng quý nhất với tuổi Mùi là sự xuất hiện của những người sẵn lòng đồng hành. Đôi khi, vận may không nằm ở việc có thêm thật nhiều thứ, mà là gặp được đúng người để cùng mình thực hiện những điều quan trọng.

3. Tuổi Dần: Vận trình chuyển biến, cơ hội mới tìm đến, chuyện tình cảm có bất ngờ

Bước sang ngày mùng 1 tháng 10 Âm lịch, tuổi Dần được dự báo có thêm động lực để thay đổi những điều chưa phù hợp trong cuộc sống. Theo quan niệm địa chi, Dần và Hợi thuộc nhóm lục hợp, vì vậy tháng Hợi thường được liên hệ với những cơ hội thuận lợi dành cho người tuổi Dần.

Sau thời gian phải tự mình xoay xở với nhiều vấn đề, bản mệnh có thể nhận ra rằng không phải việc gì cũng cần giải quyết một mình. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân có thể giúp tuổi Dần tháo gỡ khó khăn nhanh hơn dự kiến.

Trong sự nghiệp, những người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng thử sức với thử thách mới. Khi tháng mới bắt đầu, tinh thần ấy có thể trở thành lợi thế nếu bản mệnh biết lựa chọn đúng mục tiêu. Một dự án từng bị trì hoãn có cơ hội được khởi động lại, ý tưởng chưa được chú ý trước đó có thể nhận phản hồi tích cực hoặc bản mệnh tìm thấy hướng giải quyết cho một vấn đề kéo dài.

Những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý hoặc sáng tạo có thể tận dụng giai đoạn này để rà soát kế hoạch cuối năm. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng nên tránh tâm lý muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh. Việc xác định những nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với cố gắng theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tài lộc của tuổi Dần được dự báo có tín hiệu khởi sắc nhờ những nỗ lực trong công việc. Nếu đang mong chờ kết quả từ một dự án, khoản thanh toán hoặc lời đề nghị hợp tác, bản mệnh có thể nhận được thông tin đáng khích lệ. Dẫu vậy, tuổi Dần vẫn nên chú ý quản lý chi tiêu và không đưa ra các quyết định tài chính lớn chỉ dựa trên cảm giác may mắn.

Ở phương diện tình cảm, tháng 10 Âm lịch có thể mang đến những cơ hội kết nối thú vị. Người độc thân dễ thu hút sự chú ý nhờ tính cách thẳng thắn và tinh thần chủ động. Một cuộc gặp gỡ tình cờ hoặc lời hỏi han từ người quen có thể mở đầu cho mối quan hệ đáng để tìm hiểu.

Với những người đã có đôi, tuổi Dần nên dành nhiều thời gian hơn cho đối phương. Sự nhiệt tình trong công việc đôi khi khiến bản mệnh quên mất rằng những người thân thiết cũng cần được quan tâm. Chỉ một hành động nhỏ, chẳng hạn chủ động sắp xếp buổi hẹn hoặc cùng nhau giải quyết việc gia đình, cũng có thể tạo ra thay đổi tích cực.

Niềm vui lớn nhất của tuổi Dần có thể đến từ cảm giác được tiếp thêm động lực: Những kế hoạch tưởng như bế tắc bắt đầu xuất hiện lối đi, trong khi các mối quan hệ mang lại sự ấm áp và tin tưởng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.