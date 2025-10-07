Clip: Như Hoàn

11h30, Nút giao Mai Dịch bị ngập sâu, khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn và xảy ra ùn ứ kéo dài

Người dân vật lộn di chuyển qua đoạn đường ngập sâu dưới nút giao Mai Dịch. Ảnh: Như Hoàn

Mưa lớn khiến giao thông qua khu vực Mai Dịch tê liệt

11h15, Bến xe Yên Nghĩa ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trưa 7/10 trên địa bàn phường Yên Nghĩa (TP. Hà Nội) xuất hiện mưa lớn kéo dài từ rạng sáng, gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Từ trên cao nhìn xuống, khu vực Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) chìm trong biển nước sau trận mưa lớn. Ảnh: Như Hoàn

Toàn bộ sân bến và khu vực xung quanh bị ngập sâu, nhiều xe buýt và ô tô di chuyển men theo dải phân cách để tránh các khu vực ngập sâu

10h57 Đường Trần Bình ngập sâu gần 1m. Nước dâng cao khiến mọi người đi lại khó khăn

Đường Trần Bình ngập sâu gần 1m, nước dâng cao tràn vào nhà dân hai bên. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua dòng nước đục ngầu. Không ít người xắn quần quá gối, tay xách giày dép, lách qua dòng nước xiết để tìm cách di chuyển qua đoạn ngập.

Cả tuyến phố nước ngập mêh mông, một thanh niên phải đội vali lên đầu bì bõm lội nước. Ảnh: Như Hoàn

Việc di chuyển, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn

Nước dâng cao qua đầu gối, nếu không có việc bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn ra đường

Một người đàn ông khệ nệ xách theo những túi đựng vàng mã di chuyển qua đoạn đường ngập sâu

Cả tuyến phố mênh mông biển nước

Tiệm tóc bị nước tràn cả vào bên trong nhà

10h40, Sau trận mưa lớn, nhiều trẻ em thích thú rủ nhau ra đường vầy nước

10h30, Nhiều khu đô thị nằm trên địa bàn phường Nam Từ Liêm vẫn mênh mông trong biển nước

Ảnh: Như Hoàn

Lực lượng chức năng để biển cảnh báo tuyến đường ngập sâu để người dân lựa chọn tuyến đường khác di chuyển

Một số hộ dân sử dụng thuyền để di chuyển qua một số điểm ngập sâu

Nước tràn vào hầm xe của một toà nhà địa bàn phường Nam Từ Liêm

Dù trời đã tạnh mưa nhưng các tuyến phố vẫn ngập mênh mông

10h10, Muôn kiểu chống ngập của người dân sống trong các tuyến phố Hà Nội

Nước ngoài các tuyến đường lớn đã rút nhanh nhưng bên trong một số tuyến phố nhỏ vẫn xảy ra tình trạng ngập úng. Một số hộ dân đã phải sử dụng máy bơm mini, dùng tay tát nước hay be bờ cao bằng những tấm gỗ lớn để hạn chế nước tràn vào nhà.

Nhiều tuyến phố vẫn ngập nước sau trận mưa kéo dài ở Hà Nội

Một số nhà phải dòng ống nhựa bơm nước chống ngập trong nhà

Nhà dân be bờ, bơm nước để nước không tràn vào bên trong nhà gây hư hại tài sản

10h, Đường Lê Đức Thọ vẫn ngập rất sâu, nhiều hầm để xe sát đường chìm trong biển nước

Đường Lê Đức Thọ sáng 7/10 ngập sâu, nhiều đoạn nước dâng đến vỉa hè. Trước các tòa nhà, hầm để xe bị nước tràn vào, một số phương tiện bị ngập phần bánh. Người dân phải dắt xe, di chuyển chậm giữa dòng nước đục, giao thông đi lại rất khó khăn.

Đường Lê Đức Thọ sáng 7/10 ngập sâu, nhiều đoạn nước dâng gần đến vỉa hè.

Người dân lội nước dắt xe men theo dải phân cách để vượt qua đoạn đường ngập sâu

Việc đi lại di chuyển của người dân trong sáng ngày 7/10 gặp rất nhiều khó khăn

Nước dâng cao tràn vào hầm xe của một toà chung cư trên đường Lê Đức Thọ gây chập thang máy

Một số người dân đã phải sử dụng máy bơm để thoát nước dưới tầng hầm ra bên ngoài

Một toà nhà dù đã che chắn nhưng nước vẫn tràn vào bên trong hầm xe gây ngập úng

9h35, Khu vực đường Liễu Giai - Kim Mã vẫn còn một số vị trí bị ngập nhưng nước rút nhanh

9h30, Cập nhật hơn 70 điểm ngập sáng nay tại Hà Nội, 30 khu vực chìm sâu trong nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, lượng mưa phổ biến 90-150mm, có nơi hơn 220mm, khiến sáng nay (7/10) Hà Nội xuất hiện hơn 70 điểm ngập, trong đó 30 điểm ngập sâu. Công ty Thoát nước đang huy động toàn bộ lực lượng và trạm bơm để "giải cứu" các khu vực úng ngập nghiêm trọng.

Trên các tuyến đường như Minh Khai, Giải Phóng, Trương Định, Lê Trọng Tấn, Thái Hà, Giảng Võ, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Đàm Quang Trung, Dương Đình Nghệ, Phùng Hưng, Cầu Bươu - Phạm Tu..., đến thời điểm 7h30-8h sáng nay, nhiều khu vực vẫn bị ngập nặng.

Trên các tuyến Nguyễn Xiển, Đàm Quang Trung, Dương Đình Nghệ, Lê Trọng Tấn, Cầu Bươu - Phạm Tu..., nước ngập sâu 40-50 cm, có nơi đến đầu gối người đi bộ. Để đề phòng rủi ro, lực lượng chức năng và nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã dựng rào cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi vào.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30 sáng nay, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đến nay, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90-150 mm, cục bộ cao tại: Ô Chợ Dừa 223,9 mm; Hải Bối 204,9 mm; Đại Mỗ 170,5 mm; Phú Lương 163 mm.

Về tình hình ngập, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, sáng sớm nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện hơn 70 điểm ngập, trong đó có 30 điểm ngập sâu.

9h10, Đường Nguyễn Trãi phố biến thành sông, xe cộ rẽ sóng vượt các vùng ngập

Khu vực đường Nguyễn Trãi ngập sâu

Trời đã ngớt mưa, nước cũng bắt đầu rút nhưng một số đoạn đường vẫn ngập sâu

8h45, Khu vực sân vận động Mỹ Đình đã biến thành sông, nước ngập mênh mông

Khoảng 8h45 sáng 7/10, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chìm trong biển nước. Nhiều đoạn đường biến thành dòng sông cuồn cuộn, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước giữa mưa lớn. Nước ngập sâu đến ngang hông, tràn lên vỉa hè.

Ảnh: Như Hoàn





8h30, Nở rộ dịch vụ kéo người và xe đi qua điểm ngập với giá 20.000 - 50.000 đồng/lượt

Khu vực đường Tân Mỹ và đường Đỗ Xuân Hợp ngập sâu, trời vẫn mưa tầm tã. Tranh thủ dịp mưa ngập, dịch vụ kéo người và xe máy qua đường trở nên đắt khách.

Một chiếc xe đạp chìm giữa biển nước mênh mông chỉ còn nhìn thấy càng xe (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập vì các phương tiện không thể di chuyển qua

Nhiều đoạn ngập sâu đến ngang hông

Một chiếc xe điện cố gắng di chuyển chậm qua đoạn đường ngaoaj sâu gần đến yên xe

Dịch vụ vận chuyển người và xe qua đoạn đường ngập sâu "đắt khách" trong sáng 7/10

Mỗi lượt di chuyển dao động từ 20.000 đồng- 50.000 đồng

8h05, Kinh hoàng khoảnh khắc sét đánh tại Hà Nội sáng 7/10

Sét đánh kinh hoàng tại Hà Nội sáng 7/10

8h00, Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước

Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước (Nguồn: Hà Nguyễn)

7h50, Đường Trần Hữu Dực (Hà Nội) ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

Ảnh: Như Hoàn

Hàng loạt phương tiện bị chết máy được người dân dựng tạm trên vỉa hè

7h45, Trận mưa lớn kéo dài cả đêm khiến các tuyến phố, con ngõ ở Hà Nội ngập. Nhiều người dân bàng hoàng bởi không thể đến công sở.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang Đỗ (trú phường Hà Đông) bàng hoàng vì hơn chục năm nay ngõ phía trước nhà chị không bao giờ ngập, nay nước dâng lên gần tới sát mép cửa. "Vừa ngủ dậy thấy nước ngập sát mép cửa rồi. Cả nhà phải làm online ở nhà, còn 2 bạn nhỏ thì được nhà trường thông báo học online. Lâu lắm rồi ngõ nhà tôi chưa từng ngập như thế này", chị Trang nói.

Khắp các tuyến phố mênh mông biển nước

Một cửa hàng tiện lợi đã phải chặn bao cát bên ngoài cửa để ngăn nước ngập tràn vào

7h30, Một hầm chung cư ở Hà Nội bắt đầu bị nước ngập cao từ trên đường tràn xuống cửa hầm xe.

Đường nguyễn cơ thạch ngập sâu đến đầu gối

7h00, Nhiều tuyến phố tại phường Hà Đông ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Nhiều tuyến phố nước dâng cao, một số đoạn ngập gần hết bánh xe khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường

Một số tuyến phố đã đặt biẻn báo, vật cản tại một số điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân chú ý khi di chuyển qua

Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều tuyến phố ngập sâu kèm theo mưa lớn, nhiều người phải trú dưới gầm cầu không thể tiếp tục di chuyển

Hà Nội ngập sâu

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến đã ngập và ùn tắc

Khu vực Ngã tư Khuất Duy Tiến nước cũng bắt đầu dâng một nửa đường

Đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông) ngập sâu việc di chuyển rất khó khăn

Khu vực đường Lê Đức Thọ ngập ít nhất nửa bánh xe, rất nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. Nguồn: Minh Phương Hứa

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Tại Ô Chợ Dừa 97 mm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh 80 mm, Yên Sở 85 mm, Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm: phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;

Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa;

Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh;

Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...