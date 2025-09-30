Mưa lớn từ đêm 29 tới rạng sáng 30/9 khiến nhiều tuyến đường, phố Hà Nội xảy ra tình trạng ngập sâu, xe cộ đi lại khó khăn. Mưa lớn kéo dài xuyên đêm đã khiến nhiều tuyến đường, phố tại Hà Nội xảy ra tình trạng ngập vào đầu giờ sáng cùng ngày. Mưa ngập xảy ra vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng khiến giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường ùn tắc.

Đến trưa cùng ngày, nhiều khu vực vẫn tiếp tục có mưa lớn kèm theo sấm sét khiến tình trạng ngập tại một số tuyến đường chưa được cải thiện.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường nội khu tại Geleximco Lê Trọng Tấn và Nam An Khánh bị ngập sâu. Người dân phải bì bõm lội nước, xe máy chết máy hàng loạt, ô tô mắc kẹt, sinh hoạt đảo lộn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đích (nhân viên giao hàng) cho biết, sáng giờ anh đã phải vượt qua rất nhiều tuyến đường ngập sâu để có thể kịp giao hàng cho khách. "Nhiều đoạn đường ngập sâu lắm, tôi phải dắt xe cho an toàn. Tránh việc bị chết máy hoặc nước mưa làm hư hỏng hàng hoá vì là đồ điện tử".

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam (chủ nhà hàng ở khu vực Lê Trọng Tấn) cho biết, do nước ngập sâu nên khu vực này đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Anh Nam dùng tấm tôn để ngăn nước tràn vào nhà hàng nhưng đồng thời sử dụng cả máy bơm mini để bơm nước ra ngoài trong trường hợp bị tràn. Vì mỗi lần mưa ngập thì việc sửa chữa rất tốn kém nên phải đề phòng.

Sau đêm mưa kéo dài bởi hoàn lưu bão Bualoi, khu đô thị Nam An Khánh và Geleximco ngập sâu

Các tuyến đường nội khu chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Một người dân bì bõm lội nước, khệ nệ bê thùng hàng đi giao do cả tuyến phố ngập sâu

Những chiếc xe kéo trở thành vật dụng "đắt giá" tại khu vực Nam An Khánh trong những ngày mưa ngập

Một chiếc xe máy bị sóng nước tạt đổ nghiêng, người dân phải rất vất vả để dựng xe lên

Nhiều người dân chỉ còn cách lội nước bì bõm để trở về nhà hoặc đến chỗ làm bởi nhiều đoạn đường ngập sâu đến tận đầu gối, xe máy không thể di chuyển

Nhiều người giao hàng cũng tỏ ra e dè khi phải di chuyển qua tuyến đường ngập sâu tại đây

Nhiều căn biệt thự đã phải dựng hàng rào bằng tấm tôn để ngăn nước tràn vào hầm xe

Người đàn ông cho biết từ sáng đến giờ anh đã phải lội nước vận chuyển vài chuyến hàng như vậy dưới trời mưa tầm tã

Nhiều nhà dân trong khu vực phải dùng tấm tôn ngăn nước tràn vào nhà và dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài