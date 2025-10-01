Ngày 30/9 quả là một ngày đáng nhớ với người dân sống ở Hà Nội. Ngập lụt nặng trên nhiều tuyến phố dẫn đến các phương tiện di chuyển khó khăn, tắc đường, xe chết máy, cuộc sống của người dân đảo lộn,...

Lúc 16 giờ 45 dù trời mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, chị H. (nhân viên văn phòng, sống ở phường Hà Đông, Hà Nội) vẫn quyết tâm rời văn phòng về nhà vì nóng ruột, nghĩ đến các con đang chờ mẹ đón. Vợ chồng chị H. chia nhau, một người đón con ở trường tiểu học (cách nhà 2km), người còn lại đón con ở trường mẫu giáo (cách nhà 200m).

"Vừa ra khỏi nơi gửi xe của công ty là mình đã thất bất ổn rồi vì nước ngập rất cao, hết quá nửa bánh xe. Đi ra đến đường Nguyễn Trãi thì mới thực sự khủng khiếp vì vừa ngập, vừa tắc. Mình kẹt xe ở đường Nguyễn Trãi (đoạn trước cổng trường Đại học KHXH&NV) khoảng 1 tiếng mới nhúc nhích đi tiếp được", chị H. kể với chúng tôi.

Chị H. cố dắt xe qua chỗ ngập sâu khiến xe bị chết máy.

Tới 18 giờ, chị H. nhận được điện thoại của cô giáo ở trường tiểu học nói ở lớp chỉ còn 2 bạn, trong đó có con gái của chị. Lúc này, chị lập tức gọi cho chồng thì biết xe của anh đang chết máy ở gần trường của con. Sau khi cố gắng sửa xe, chồng chị H. cũng vào đón được con lớn. Bản thân chị tiếp tục vượt qua dòng nước để về đón con nhỏ.

Tuy nhiên, khi còn cách nhà khoảng 1,5 km, xe của chị H. không thể nổ máy. Đang đứng loay hoay với chiếc xe thì chị gặp chồng cũng đang nỗ lực khởi động xe nhưng bất thành.

"Hai vợ chồng nhìn nhau bất lực. Con lớn nhìn thấy mẹ thì òa khóc vì sợ. Sau khi cố gắng tự sửa không được, vợ chồng mình quyết định dắt xe vào quán sửa xe nhưng quán rất đông, phải xếp hàng chờ. Lúc đó đã 19 giờ, nghĩ đến con bé đang ngơ ngác chờ mẹ, mình quyết định đi bộ về trường để đón con.

Đoạn trước cổng trường con khoảng 400-500m ngập đến ngang hông, trời tối om, mình phải đi chậm dò đường vì sợ lỡ có hố. Sau bao nỗ lực, mình cũng vào được trường cõng con về nhà. Tiếp đó, mình quay lại cõng tiếp con lớn về nhà, còn chồng chờ sửa xong 2 chiếc xe, đem đi gửi tại một chung cư gần đó rồi về nhà vào lúc gần 22 giờ.

Cả nhà rất mệt, đói, chi phí sửa xe hết 1 triệu đồng. Tuy vậy, mọi người cũng động viên nhau tất cả đã bình an là may mắn nhất rồi", chị H. bày tỏ. Khi về nhà, chị biết nhiều đồng nghiệp của mình gặp cảnh tương tự, có người hơn 23 giờ mới về tới nhà.

Đến đêm ngày 30/9, nhiều người vẫn còn mắc kẹt ngoài đường, chưa thể về nhà.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Lê Thế Thắng (ở phường Văn Miếu) cho biết ngày hôm qua (30/9) đã phải cuốc bộ 10km.

Sáng cùng ngày, anh Thắng điều khiển xe ô tô đi giải quyết công việc. Thấy trời mưa ngày càng lớn, anh Thắng dự định sẽ về nhà sớm nhưng đã bị mắc kẹt suốt 6 tiếng đồng hồ ở đường Láng Hạ - Thành Công. Đang trong lúc tắc đường, ngập lụt thì xe lại báo hết xăng. Anh Thắng kiếm được 1 cái ca lớn, lội nước đi mua xăng nhưng không được vì cây xăng bị ngập, không hoạt động. Cuối cùng, anh Thắng đành chọn phương án tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ từ Láng Hạ về nhà ở gần Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tổng cộng, tính cả quãng đường đi mua xăng, gửi xe rồi đi bộ về nhà, người đàn ông đã lội nước hơn 10km.

Khách sạn trải thêm giường phụ để có đủ chỗ cho nhóm của Nhi. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Bảo Nhi (SN 1994, sống ở phường Nam Từ Liêm) thì quyết định cùng 3 đồng nghiệp thuê khách sạn để ngủ qua đêm vì không thể về được nhà.

Chiều 30/9, Nhi có cuộc họp quan trọng, cô và đồng nghiệp đã có mặt tại điểm họp nhưng sau đó phải hủy ngang vì không đủ thành viên. Lúc này, nhóm của Nhi tìm một quán cafe ở đoạn Trần Phú - Phùng Hưng (phường Hà Đông) ngồi chờ nước rút. Thế nhưng, càng ngày mưa càng to, tình hình ngập tồi tệ hơn. Nhân viên ca tối của quán cafe không thể đi làm nên quán phải đóng cửa từ 17 giờ 30.

Kể với Tri thức - Znews, Nhi cho hay cả nhóm cố gắng đặt xe công nghệ để về nhưng không được, dù sẵn sàng trả 200 nghìn đồng cho quãng đường 5-6km. Cuối cùng, tất cả đành tìm khách sạn tá túc qua đêm vì đã quá mệt.

Sáng nay, đoạn đường 70 - Ngã ba Xa La - Bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập nặng.

Con phố ở phường Từ Liêm ngập ngang người. (Ảnh: Người Lao Động)

Đến sáng 1/10, tại Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập nặng: Lê Quang Đạo, Trần Bình, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5 và 6, ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng,..., theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.