Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM xác định: Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã thực hiện hành vi hối lộ.

Cụ thể, cặp đôi này đã đưa số tiền lớn lên đến 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành) - một đối tượng được xác định là người quen biết ngoài xã hội - với mục đích duy nhất là để không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ” và Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hành vi Đưa hối lộ với số tiền đặc biệt lớn cho thấy mức độ nghiêm trọng trong ý định trốn tránh pháp luật của các bị can. Việc Cảnh sát kinh tế phát hiện và làm rõ được giao dịch này đã chặn đứng âm mưu “chạy án” liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đường dây môi giới đứng sau để xử lý tất cả các đối tượng vi phạm.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng…

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra; Tại cơ quan Công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.