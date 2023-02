Hà Nội quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Mới đây, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Kê hoạch nêu rõ, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn thành phố; phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe.

Ban Chỉ đạo 197 kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Một quán cà phê kê bàn ghế cho khách ngồi tràn ra vỉa hè bị lực lượng chức năng xử lý.

Theo Ban Chỉ đạo 197, đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đô thị và nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng.

Đồng thời, kế hoạch tổng kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố; phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị UBND Thành phố, các cơ quan hữu quan khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan trong việc quy hoạch cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, kế hoạch tổng kiểm tra còn nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng, tránh tình trạng ‘‘đánh trống bỏ dùi”.

Quan điểm của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; bảo đảm toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ nêu trên.