Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân xã Tiên Phong, huyện Ba Vì chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống phát hiện một tài xế bất động bên trong xe ô tô khi đang dừng đỗ bên đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương nhận diện tài xế đã trong tình trạng ngừng thở nên gọi điện báo cho gia đình và cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Tiên Phong cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin. Theo vị này, nạn nhân sinh năm 1977, là công dân xã Tiên Phong, vụ việc được phát hiện ở một xã bên cạnh.

Sau sự việc trên, nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tài xế tử vong trong xe ô tô có thể do ngạt khí. Và, thực tế từng có nhiều vụ việc tương tự, trước đó 3 bố con gặp nạn trong đó có 1 người tử vong khi ngủ trong ô tô ở Hải Phòng.

Hình ảnh cắt từ clip người dân thông tin vụ việc

Vì sao ngủ trong ô tô lại dễ dẫn đến tử vong?

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, quá trình làm việc của động cơ ô tô là sự đốt cháy giữa nhiên liệu (xăng, diesel) và không khí. Trong đó, ngoài khí thải CO2 thì một phần nhiên liệu cháy không hết, sinh ra CO (carbon monoxide). Nếu hít phải nhiều khí này sẽ gây ngạt, ngộ độc, mê man dẫn đến tử vong. Nguy cơ này tăng cao khi đỗ xe trong nhà kín, nơi lặng gió mà vẫn nổ máy.

Cũng theo các chuyên gia, vì không gian trong ô tô nhỏ, lượng oxy sẽ giảm dần trong quá trình bật điều hoà liên tục và đóng kín cửa. Cùng với đó, xe sau một quá trình dừng lâu một chỗ nhưng vẫn mở máy sẽ dẫn đến hết xăng hoặc nóng máy khiến hệ thống làm mát hệ thống làm mát cưỡng bức không hoạt động gây ra thiếu không khí.

Nếu không có không khí từ bên ngoài lưu thông, hàm lượng CO (carbon monoxide) trong xe tăng cao. Khí CO kết hợp với hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxi tới các tế bào cơ thể nên dễ rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh và thậm chí tử vong. Nếu cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương. Đặc biệt đối với tài xế, phụ nữ, trẻ em, người sử dụng rượu bia... càng là đối tượng dễ tổn thương.

Một số mẫu xe đời mới hệ thống điều hòa chuyển linh hoạt giữa hai chế độ lấy gió trong và gió ngoài sau 5 phút để cân bằng lượng không khí. Tuy nhiên, điều hòa hút trực tiếp không khí xung quanh xe vốn bị bao trùm bởi khí xả từ ống pô với hàm lượng CO cao vẫn sẽ khiến người đang ngủ trong xe lịm dần vào cơn hôn mê và mất mạng do ngạt khí.

Làm sao để tránh ngạt khí khi ngủ trong xe?

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải ngồi đợi lâu hoặc ngủ trong xe, tài xế nên để cửa kính hé khoảng 1,5 - 2,5cm để không khí trong xe được lưu thông, tránh tình trạng giảm lượng khí oxy. Điều này cũng tránh được những rủi ro có thể xảy ra khi động cơ tắt máy đột ngột hay hệ thống điều hoà hỏng.

Đồng thời, tài xế cũng nên đặt báo thức sau 1 giờ để tránh tình trạng lịm dần trong xe nhưng không hề hay biết và thường ra ngoài hít thở để đảm bảo cơ thể không bị thiếu dưỡng khí.

Đặc biệt không nên đỗ xe ở nơi chật hẹp, ngột ngạt như garage, tầng hầm bởi khi đó ngay cả mở cửa xe vẫn sẽ thiếu oxy.

Tài xế cũng nên điều chỉnh hướng gió điều hòa, tránh gió lạnh phả thẳng vào mặt dẫn đến cảm lạnh, liệt dây thần kinh số 7... ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.

Cùng với đó, mùa hè là mùa có thể thường xảy ra hiện tượng mất điện vào ban đêm. Thay vì việc ngủ trong xe để xử lý tình trạng nóng bức khó chịu tạm thời nhưng lại gây nguy hại cho sức khoẻ, chúng ta có thể giảm thân nhiệt bằng một số cách:

- Uống thêm nước để giảm thân nhiệt. Nếu cơ thể bị thiếu nước sẽ cảm thấy nóng và khó chịu hơn.

- Đắp vải lạnh, ẩm vào một số vị trí nhiều mạch máu trên cơ thể như gáy, nách, trên cổ tay hoặc trên háng có thể giúp cơ thể giảm nhiệt độ tốt hơn.

- Mặc đồ với các chất liệu thoáng mát và chất liệu thấm hút ẩm như polyester hoặc nylon...

- Thời tiết thường mát hơn vào ban đêm nên có thể mở cửa sổ để đón gió. Mặc dù vậy, vẫn nên tránh nằm thẳng nơi đón gió tránh các vấn đề về sức khoẻ.