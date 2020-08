Hà Nội: Phát hiện lượng lớn thiết bị ngụy trang hỗ trợ gian lận thi cử, đã tiêu thụ về rất nhiều địa phương

Các thiết bị đã được bán về nhiều địa phương



Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trước thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên mạng Internet xuất hiện tình trạng công khai chào bán thiết bị công nghệ cao chuyên nghe lén. Theo đó, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch đấu tranh; trên cơ sở đó xác định thủ đoạn của đối tượng chủ yếu giao dịch qua Zalo, facebook, hoặc kết nối với số điện thoại di động để mời chào mua bán camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị.

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 10/1/16 ngõ 612 đường La Thành (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Camera ngụy trang bút.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 151 bộ thiết bị các loại như: Đồng hồ có chức năng nghe lén, ghi âm; Sạc dự phòng quay lén; Bút ghi âm, ghi hình; Thiết bị định vị; camera gắn cúc áo; Điện thoại nghe lén…với tổng giá trị hơn 247 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu Nguyễn Công Chốp (SN 1985, quê Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam; hiện đang trú tại số nhà 10/1/16 ngõ 612 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), số hàng trên được Chốp nhập từ Lạng Sơn qua ứng dụng Shoppe.

Được biết, khoảng tháng 6/2019, Chốp có đăng ký lập website: congnghe007.com có các tên miền là: tainghenhinmini.com; tainghesieunho.com để phục vụ bán camera và tai nghe ghi âm, ghi hình.

Chốp đăng bán các sản phẩm trên website trên với danh nghĩa công ty Công nghệ 007, tuy nhiên trên thực tế là cá nhân của người này chứ không thành lập công ty.

Khi khách có nhu cầu, Chốp thuê người vận chuyển hàng tới địa điểm của khách. Việc quảng cáo mặt hàng trên, Chốp thực hiện thông qua các website tên và qua kênh youtube, facebook có tên “Tai nghe siêu nhỏ” của cá nhân Chốp.

Được biết, từ ngày 16/6/2020 đến nay, Chốp đã bán được 98 bộ điện thoại và tai nghe trị giá 122 triệu đồng; 66 bộ camera siêu nhỏ trị giá 75 triệu đồng; 62 bộ định vị siêu nhỏ giá trị 50 triệu đồng…

Tại thời điểm kiểm tra, Chốp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa nêu trên. Ngoài số tang vật nêu trên, tổ công tác còn phát hiện 1 sổ ghi chép nội dung đang lưu trữ các giao dịch bán hàng. Trong đó, thể hiện số điện thoại người mua có địa chỉ ở nhiều tỉnh thành như: Quảng Nam, Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Dương, Nghệ An, Đà Nẵng…

Điều tra, xử lý theo quy định

Người được Chốp thuê để đi giao và thu tiền các mặt hàng khách đặt là Đinh Văn Hải (SN 1999, quê ở Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình; hiện trú tại số nhà 8/11, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tai nghe hạt đỗ từ xa.

Theo đó, cứ đến thời điểm cuối ngày, Hải tổng hợp lại số tiền đã thu được của khách chuyển vào số tài khoản 19036092478012 mang tên Vu Thuy Linh tại ngân hàng Techcombank (STK này do Chốp đưa cho Hải).

Ngoài công việc nêu trên, hàng ngày Chốp còn giao cho Hải truy cập vào website congnghe007.com để sao chép hình ảnh, bài viết về các thiết bị sau đó đăng tải lên 5 trang facebook: “Tai nghe siêu nhỏ không dây - camera cúc áo - định vị xe máy”, “0967563747 Bán tai nghe siêu nhỏ”, “Tai nghe siêu nhỏ số 1 - Công ty Công nghệ số”, “Bán và cho thuê tai nghe siêu nhỏ không dây tại Hà Nội TPHCM”, “Tai nghe siêu nhỏ không dây giá rẻ Hà Nội, HCM, Toàn quốc” để quảng cáo các thiết bị.

Qua lời khai ban đầu, Hải được hưởng lợi 3.392.000 đồng từ những việc trên: gồm tiền lương và “hoa hồng” theo sản phẩm đã đi giao.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác quy định tại Điều 121 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiền hành điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.