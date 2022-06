Hà Nội: Người dân ngộp thở vì mùi hôi thối, bịt mũi đi qua những "núi rác" chất đống trên nhiều tuyến phố

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều con phố có hiện tượng rác thải chất đống, nước chảy và mùi hôi thôi bủa vây thuộc quận Cầu Giấy như: Pháo Đài Láng, Quan Hoa, Nguyễn Khang, Trần Thái Tông, Duy Tân, Tôn Thất Thuyết...

Nhiều người bán hàng ở khu vực các tuyến phố trên đã phải tự tìm kiếm vị trí khác để hoạt động tạm thời do bất ngờ gặp phải tình huống này.

Việc một lượng rác thải sinh hoạt lớn không được đưa đi xử lý đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, một đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn ứ rác thải sinh hoạt nói trên do bãi rác Nam Sơn đã quá tải.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy xuất hiện nhiều khu tập kết rác

Những chiếc xe rác đã chất đầy

Người dân đi qua phải bịt mũi

Phố Duy Tân

Xe xếp hàng

Người dân đi chung con đường

Công nhân làm việc không nghỉ ngơi

Tình trạng này khiến cho nhiều hàng quán phải chuyển chỗ

Rất nhiều xe rác xếp hàng

Do thời tiết có mưa nên ảnh hưởng đến môi trường

Nước thải từ rác

Bất cứ ai cũng phải bịt mũi

Nhiều tuyến phố trong tình trạng mùi hôi thối nồng nặc

Tình trạng rác thải ùn ứ lại nhiều ngày do khu bãi rác Nam Sơn quá tải từng diễn ra nhiều lần. Trước đây, có lần do người dân ở khu vực này phản đối do mức đền bù, ngoài ra có những yếu tố khách quan vì thời tiết mưa kéo dài, lượng nước chảy ra từ rác không thể xử lý kịp, nên phải tạm dừng tiếp nhận rác khoảng 2-3 ngày để xử lý.

Công ty Urenco từng có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận rác ở ô chôn lấp rác thải tại bãi Nam Sơn để phòng tránh sự cố chất thải....

