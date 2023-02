Hà Nội: Ngõ, hẻm sâu từ 50m trở lên phải có điểm chữa cháy công cộng

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tuyên truyền,phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Mục đích, yêu cầu được nêu rõ qua kế hoạch là xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân -Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân"; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phải phát huy thực sự có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ khi có cháy, nổ xảy ra.

Các mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH phải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an trước ngày 20/6/2023 gồm: tổ liên gia an toàn PCCC; Điểm chữa cháy công cộng.

Trước ngày 15/12/2023, căn cứ vào đặc điểm của từng địa bàn, khu dân cư, loại hình cơ sở để lựa chọn và xây dựng mô hình an toàn về PCCC: Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; Cụm liên kết Làng nghề an toàn; Cụm liên kết an toàn trong Khu/Cụm công nghiệp; Cụm liên kết an toàn PCCC rừng.

UBND TP cũng yêu cầu trước ngày 20/6/2023 các đơn vị phải tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện CNCH cần thiết.

Trước ngày 20/06/2023, 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC.

Tổ chức khảo sát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình, hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liền kề; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư; các ngõ,ngách, hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được;cơ sở trong khu, cụm công nghiệp; địa bàn có rừng hoàn thành xong trước ngày 30/4/2023.

Trước ngày 20/06/2023, bảo đảm 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC; 100% các ngõ, hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được phải bố trí "Điểm chữa cháy công cộng" theo đúng tiêu chí.

“Điểm chữa cháy công cộng” là mô hình tập trung tại các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà (nhà ở hộ gia đình hoặc nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được. Phương tiện được bố trí tại mỗi điểm gồm: 2 bình bột chữa cháy, nột quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC, CNCH; xà beng, kìm cộng lực. Các phương tiện được bố trí tại các điểm chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng, không cản trở lối đi lại của người dân, tránh mưa, nắng và có biển thông báo. Khoảng cách giữa 2 điểm đặt phương tiện là 50 mét.



Vận động 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ 2, đồng thời vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, 1 dụng cụ phá dỡ xong trước ngày 15/12/2023...