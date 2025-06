Ngày 3/6 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị suy thận cấp và tiêu cơ vân do say nóng nghiêm trọng.

Bệnh nhân T.T.A, sinh năm 1995, trú tại quận Long Biên, được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng đau nhức cơ toàn thân, chuột rút nhiều nhóm cơ, khát nước dữ dội, choáng váng, da ẩm lạnh, mạch nhanh lên đến 170 lần/phút và dấu hiệu cô đặc máu nặng. Dựa trên các triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị say nóng, kèm theo biến chứng suy thận cấp và tiêu cơ vân.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã triển khai điều trị tích cực bao gồm: giảm đau, truyền dịch khối lượng lớn để bù nước và điện giải, theo dõi sát sao với xét nghiệm 3 giờ/lần. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân gặp tình trạng suy thận cấp (creatinin và ure máu tăng cao), tiêu cơ vân (CK tăng mạnh), kèm theo hạ kali máu và rối loạn thăng bằng kiềm toan nghiêm trọng.

Nam bệnh nhân sau cấp cứu. (Ảnh T.A)

Sau 3 giờ truyền 1.700 ml dịch, các chỉ số của bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt. Đến giờ thứ 8, sau khi bù tổng cộng 4.000 ml dịch, tình trạng toan chuyển hóa đã chấm dứt và bệnh nhân đã có thể đi tiểu lại.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chức năng thận phục hồi tốt, lượng nước tiểu trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cơ vân vẫn cần được theo dõi và điều trị tiếp. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi chỉ số CK và LDH để đảm bảo bệnh nhân không gặp phải biến chứng lâu dài.

Sai lầm ngày nắng nóng có thể dẫn đến suy thận cấp

Bệnh nhân T.T.A cho biết trước khi nhập viện, anh đã làm việc từ 13h đến 16h trong xưởng sản xuất với điều kiện thời tiết oi bức (38–39°C) và môi trường thông gió kém. Trong suốt ca làm việc, anh vã nhiều mồ hôi, bị đau mỏi cơ tay chân, và cuối cùng bị chuột rút nghiêm trọng. Bệnh nhân cho biết, trong quá trình làm việc dưới điều kiện nắng nóng, anh A không uống đủ nước .

Trường hợp của bệnh nhân T.A là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng do thời tiết nắng nóng, đặc biệt đối với những người lao động ngoài trời hoặc làm việc trong môi trường thông gió kém.

ThS.BS Nguyễn Duy Toản, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: "Say nóng là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa nhiệt độ do tiếp xúc với nhiệt độ cao và/hoặc gắng sức kéo dài. Khi cơ chế điều nhiệt quá tải, hệ thần kinh trung ương bị rối loạn. Nếu không được xử lý kịp thời, say nóng có thể tiến triển thành sốc nhiệt, đe dọa tính mạng".

Nguyên nhân chính của say nóng bao gồm: không bổ sung đủ nước khi trời nắng nóng, làm việc trong môi trường thiếu thông gió và tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài. Ngoài ra, độ ẩm không khí cao hơn 60%, làm giảm khả năng bốc hơi mồ hôi cũng có thể khiến cơ thể khó tỏa nhiệt.

Khuyến cáo phòng ngừa say nóng

- Uống đủ nước mỗi ngày (khoảng 2-3 lít), tăng lượng nước uống khi lao động nặng.

- Tránh ra ngoài trời trong khung giờ từ 10 - 16h, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng.

- Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng, có quạt hoặc điều hòa.

- Nhận biết sớm các dấu hiệu của say nóng như choáng váng, đau đầu, buồn nôn,... để xử trí kịp thời.