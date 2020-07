Hà Nội: Mẹ già 86 tuổi làm đơn kiện con trai ngược đãi, cướp đất, đuổi ra khỏi nhà

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip một cụ già nằm bên ngoài vỉa hè phía trước nhà hai người con trai. Nội dung đoạn clip phản ánh bà cụ bị hai người con trai ngược đãi không cho vào nhà lên án hành vi bất hiếu với cha mẹ.

Sau khi bài viết được đăng tải nhận được rất nhiều ý kiến phẫn nộ với hành vi của hai người con trai.

Mẹ già làm đơn kiện con trai cướp đất, đuổi ra khỏi nhà

Tìm về nhà cụ Nguyễn Thị Xế (86 tuổi, trú tại xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khi vừa gặp, người mẹ già ở tuổi gần đất xa trời tỏ vẻ bức xúc, tủi nhục khi bị 2 đứa con trai cụ dứt ruột đẻ ra ngược đãi, đuổi ra khỏi nhà.

Cụ Nguyễn Thị Xế (86 tuổi, trú tại xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

"Nó (người con trai cả tên T.) đuổi tôi đi, tôi thì già không biết đi đâu, tôi lang thang ở đường 3 - 4 hôm suýt chết thì con gái thấy, đón tôi về. Ngôi nhà cũ hiện tại tôi về thì nó khóa cửa. Nhiều hôm tôi định bụng ở lại đợi đến khi nó về mở cửa cho chó ăn rồi sẽ vào nhưng nó thấy tôi nó lảng đi chỗ khác.

Tôi nói với nó, tao đi chơi sang nhà con gái cũng chỉ 1-2 ngày chứ sao ở mãi được, nhà nó còn có bố mẹ chồng, nhưng nó nhất quyết không mở. Sổ đỏ ngôi nhà nó mới xây thì nó giấu tôi làm", cụ Xế chia sẻ.

Theo lời cụ Xế, hai người con của cụ có nhà cao cửa rộng nhưng ngược đãi đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Theo lời cụ Xế, khi uất ức lên đến đỉnh điểm vì bị hai người con trai ngược đãi, cụ đã nhờ các con gái làm đơn khởi kiện 2 người con trai với mong muốn đề nghị chính quyền lấy lại nhà cũ mà người con trai đầu "chiếm giữ".

"Tôi ốm 2 lần sắp chết ở viện, họ hàng bảo 2 đứa đến thăm mẹ cũng không thấy đứa nào đến. Tôi từ chúng nó, coi như không có đứa con trai nào. Hai thằng nhà cửa rộng rãi khang trang mà không cho mẹ ở, chửi bới, đánh, đuổi mẹ đi.

Thằng T. còn bảo tôi muốn về nhà thì quỳ xin lỗi nó thì nó mới tha cho. Ngôi nhà đó là hai cụ thân sinh ra chồng tôi xây dựng. Tôi muốn đòi lại ngôi nhà để có chỗ hương khói, giỗ tết làm cơm, gọi các con về sum vầy, nhưng bây giờ nếu như không có mấy đứa con gái tôi còn chưa biết đi đâu", cụ Xế nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi, con gái cả cụ Xế) cho biết từ khi 2 em trai bất hiếu, ngược đãi bố mẹ, 5 người con gái đã không còn nói chuyện, hay đến nhà 2 người này. Bà và các em gái mong chính quyền sớm có biện pháp giải quyết, lấy lại nhà giúp mẹ để có nơi thờ cúng tổ tiên, mỗi dịp giỗ, tết các con được quây quần.

Khuyên nhủ, hòa giải nhưng bất thành

Chiều 21/7, trao đổi tại cơ quan, đại diện UBND xã Xuân Thu xác nhận có tiếp nhận 2 lá đơn khởi kiện của cụ Xế. Một là về vấn đề bị con trai ngược đãi và muốn đòi lại nhà để sinh sống và hai là muốn chính quyền xã thu hồi lại sổ đỏ mà theo lời cụ Xế, người con trai đầu đã giấu cụ làm trước đây.

Cửa bị người con trai cả khoá, cụ Xế nhiều lần phải đứng ngoài đợi.

"Sau khi nhận đơn, xã Xuân Thu đã giao công an kiểm tra, xác minh việc cụ Xế bị con ngược đãi và xác định không có sự việc này nên đã đình chỉ giải quyết. Còn việc cụ Xế muốn đòi lại đất, hủy sổ đỏ đã cấp cho ông T. thuộc thẩm quyền của huyện nên để huyện giải quyết.

Ngày 13/7 vừa qua, cụ Xế lại gửi một lá đơn đề nghị xã giải quyết việc 2 con trai ngược đãi, không cho cụ ở ngôi nhà mà chính vợ chồng cụ xây dựng. Tôi đã giao công an xã xác minh, xem xét giải quyết", vị đại diện nói.

Có nhà nhưng không được về ở, cụ Xế mang đơn đi kiện hai người con vì bạc đãi mẹ.

Ông N.V.Đ (70 tuổi, em chồng cụ Xế) cho biết sau khi xã nhận đơn khởi kiện lần 1 của cụ Xế, công an xã có về điều tra, hỏi ông Đ. và chị ông Đ. Khi làm việc với cơ quan công an, cả 2 người đều khẳng định cụ Xế bị con ngược đãi, nhưng công an xã lại có văn bản trả lời là không có việc đó.

"Anh thứ nhất không nuôi, anh thứ hai cũng không, chỉ được cái nói mồm. May có con gái, không thì chị tôi không biết ở đâu. Tôi và mọi người trong họ cũng nhiều lần gọi 2 cháu ra để phân tích, khuyên nhủ, muốn mẹ con hòa thuận nhưng không được.

Cụ Xế mong được về lại ngôi nhà cũ để có chỗ ở khi về già.

Mấy ông hàng xóm khuyên thì đứa con đầu bảo chị Xế phải quỳ xin lỗi nó từ ngoài cổng thì nó mới cho vào nhà để nuôi. Còn thằng thứ thì giữ sổ hộ khẩu, giờ chị Xế muốn lấy sổ để làm hỗ trợ người cao tuổi nó cũng không đưa.

Tôi mong chính quyền sớm có biện pháp giải cứu cho chị Xế, chứ không có nhà cứ lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia như thế sao được", ông Đ. nói.