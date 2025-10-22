Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi gió mùa đông bắc tràn về, khiến nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 18 độ C vào lúc 6h30 sáng