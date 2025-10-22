Hà Nội lạnh rồi! Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn, 11:05 22/10/2025 Chia sẻ Thích0 Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội đã cảm nhận rõ rệt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về. Hà Nội: Người phụ nữ tố bị thanh niên lạ mặt đánh gẫy xương hốc mắt, hé lộ nguồn cơn đầy bất bình Vụ học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe máy ở Hà Nội: Khởi tố 2 nam thanh niên Hà Nội: Học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe máy Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi gió mùa đông bắc tràn về, khiến nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 18 độ C vào lúc 6h30 sángSau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến nhiều người không khỏi bất ngờNhiều người đã phải mặc áo khoác vào sáng sớmTrên các tuyến phố như Cầu Giấy, Kim Mã, Tràng Tiền, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và cầu Long Biên, hình ảnh quen thuộc của mùa đông đã xuất hiệnNhững chiếc áo trùm đầu được yêu thích trong mùa đôngNgười đi đường đội mũ, quàng khăn, mặc áo khoác dày, nhiều người đeo khẩu trang, găng tay để chống lại cái lạnh đầu mùaKhông khí tại khu vực bờ hồ vẫn nhộn nhịp vào buổi sớmCó người thậm chí đã quàng khănNhững cốc trà nóng trở nên "đắt khách"Nhiều người thậm chí mặc áo mưa để chống lạnhThông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thời tiết cả nước ngày thứ tư (22/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/22/2025 08:31 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-lanh-roi-a583302.html Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ Chia sẻ Thích0 thời tiết Hà Nội tin nóng mỗi ngày