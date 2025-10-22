Chủ đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt có chi nhánh chính ở phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18/10. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 567567.

Sau khi kiểm tra các tờ vé, đại lý đã đổi thưởng cho khách. Theo chia sẻ từ phía đại lý thì những tờ vé có dãy số này được các khách hàng xem là dãy số đẹp và đây cũng là dãy số khá hiếm khi trúng thưởng độc đắc.

Dãy số đẹp trúng độc đắc.

Một trường hợp trúng số khác vào ngày 17/10 cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) xác nhận bán trúng 28 tờ giải ba xổ số Vĩnh Long, tổng trị giá 280 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17/10. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn có dãy số cuối 42995. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Vĩnh Long ngày 17/10 thuộc về những tờ vé có dãy số 257993.

Bên cạnh đó, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15/10, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy chi nhánh ở Cần Thơ cũng đã bán trúng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng của xổ số Cần Thơ. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 799218.

Theo anh Duy, khách trúng số là phụ nữ, thường mua vé số ở đại lý. Không chỉ trúng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỉ đồng, người này còn trúng thêm 14 vé an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Anh đã đổi thưởng cho khách toàn bộ số tiền trúng giải qua hình thức chuyển khoản.