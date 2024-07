Hà Nội kiến nghị nâng cao gấp đôi mức phạt vi phạm nồng độ cồn?

Sáng 12-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban ATGT quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.



Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người tử vong do tai nạn giao thông giảm 10,61% nhưng số vụ tai nạn giao thông tăng 15,58% và số người bị thương tăng 34%.

Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước; số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tại hội nghị, TP Hà Nội kiến nghị nâng cao mức phạt đối với những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ…

TP HCM kiến nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có kịch bản đóng các tuyến cao tốc tại thành phố để tránh ùn tắc.

Các địa phương đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung xử lý những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, sử dụng chất cấm, vi phạm tốc độ, quá tải, đi không đúng làn đường, phần đường…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 805 vụ tai nạn giao thông làm 339 người chết, 688 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 227 vụ (chiếm 39,27%), tăng 8 người chết (2,42%) và tăng 301 người bị thương (77,78%).

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý III-2024, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông các tháng cuối năm 2024, đặc biệt tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Xây dựng phương án xử lý đối với 26/33 điểm ùn tắc giao thông còn lại và các điểm ùn tắc phát sinh trong năm 2024….

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tham mưu Chính phủ, nghiên cứu nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, quá tốc độ quy định.

"Với việc Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, tới đây thành phố sẽ trình nâng mức xử phạt hành vi vi phạm trật tự ATGT với mức được phép cao gấp đôi so với mức chung trên toàn quốc" - ông Tuấn nói.