Hà Nội: Nhiều trường THPT công lập treo thưởng xe máy điện, học bổng "hút" thí sinh giỏi

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội), cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, thủ khoa đầu vào của trường (với điều kiện đặt nguyện vọng 1) sẽ được nhận một chiếc xe máy điện. Phần thưởng này do một doanh nghiệp tài trợ thông qua quỹ khuyến học của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười chia sẻ thêm, đây không chỉ là phần thưởng có giá trị về vật chất mà còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực để học sinh phấn đấu đạt kết quả cao. "Không chỉ có xe máy điện, nhà trường còn phối hợp với các đơn vị để xây dựng quỹ khuyến học, trao thêm học bổng cho học sinh có thành tích tốt", ông Nam chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười đánh hồi trống khai giảng năm học 2025 - 2026.

Dù là trường mới đi vào hoạt động từ năm học 2025–2026, Trường THPT Đỗ Mười đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Trong đợt đăng ký nguyện vọng vừa qua, trường ghi nhận hơn 6.000 nguyện vọng, trong đó riêng nguyện vọng 1 đã có trên 900 hồ sơ đăng ký, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 675 học sinh.

Hiệu trưởng Đỗ Văn Nam cho biết thêm, bên cạnh chính sách khen thưởng, cơ sở vật chất của trường cũng là một điểm nhấn. "Trường được đầu tư hiện đại, có thể nói là thuộc nhóm cơ sở vật chất tốt hàng đầu thành phố hiện nay", ông nói. Với quy mô 45 phòng học cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ luật nhưng vẫn thân thiện và sáng tạo.

Trước đó, Trường THPT Tự Lập (xã Tiến Thắng, Hà Nội) cũng gây chú ý khi công bố chính sách thưởng 10 triệu đồng cho thủ khoa đầu vào. Điều kiện để nhận phần thưởng là học sinh phải đạt tổng điểm 2 môn Toán và Ngữ văn tối thiểu 17 điểm. Ngoài ra, 10 học sinh có điểm số cao tiếp theo cũng sẽ nhận học bổng 500.000 đồng mỗi em.

Chính sách này được công bố ngay trước thời điểm hệ thống đăng ký dự thi lớp 10 của Hà Nội đóng lại, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thí sinh. Theo số liệu từ Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THPT Tự Lập ghi nhận hơn 7.500 nguyện vọng đăng ký, nằm trong nhóm các trường có lượng thí sinh đăng ký cao nhất.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Quang, giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ (Hưng Yên) đánh giá việc các trường THPT công lập đưa ra chính sách khen thưởng không còn là điều mới nhưng quy mô và mức độ ngày càng tăng. Từ những phần thưởng mang tính biểu trưng, nay nhiều trường đã mạnh dạn đưa ra các phần quà có giá trị cao hơn, gắn với nhu cầu thực tế của học sinh.

"Đây là một trong những cách để các trường nâng cao sức hút trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt. Đặc biệt, khi số lượng học sinh được vào các trường công lập có hạn, việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", thầy Mạnh Quang chia sẻ.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5, với 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thành phố dự kiến tuyển khoảng 88.000 học sinh vào các trường công lập, trong khi khoảng 59.000 học sinh còn lại sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục hoặc giáo dục nghề nghiệp.

Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 công lập vẫn ở mức cao, khiến cả học sinh lẫn phụ huynh đều chịu áp lực lớn.