Hà Nội: Học sinh giật tóc, dúi đầu giáo viên ngay trong lớp học

Đoạn video kéo dài hơn 2 phút ghi lại cảnh giáo viên đang đứng nói trong lớp học bị một học sinh túm tóc giật ngửa ra sau và ấn xuống bàn học. Học sinh dúi đầu cô nhiều lần xuống mặt bàn và giữ rất lâu sau đó đẩy cô ngã xuống đất.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội).

Chiều nay (19/9), PV Tiền Phong liên hệ với UBND Phường Định Công, cơ quan quản lý trường học tại địa bàn được xác nhận sự việc.

Trường THCS Đại Kim, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hà Linh)

Theo UBND Phường này, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 16/9 tại lớp 7A14.

Sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết của nhà trường cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi cô H. đang nhắc nhở, đã nhìn thấy em T.M.L, là lớp trưởng đang cầm đồ chơi nhưng sắc, nhọn nên yêu cầu học sinh đưa cho cô giáo. Cô giáo tuyên bố sẽ thu đồ chơi này vì đây là đồ nguy hiểm đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống.

Nghe vậy, em L.G.B ngồi bàn đầu đã đứng lên đòi lại món đồ cô giáo thu. Khi cô H. kiên quyết không trả, em L.G.B lập tức giật tóc cô giáo ngửa ra đằng sau, ấn đầu xuống bàn.

Theo báo cáo của Trường THCS Đại Kim gửi cơ quan quản lý, khi sự việc xảy ra, lớp trưởng có can ngăn học sinh B. nhưng không được, mặt khác nhắc học sinh cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Sau khi cô giáo H. thoát ra khỏi lớp đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường đã yêu cầu học sinh có hành động vô lễ xin lỗi cô giáo và viết bản tường trình sự việc.

Vật nhọn học sinh mang đến trường bị cô giáo thu giữ.

Ngay sau đó, nhà trường mời phụ huynh học sinh G.B đến trường thông báo sự việc. Bố của học sinh đã xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Nhà trường động viên cô giáo

Trường THCS Đại Kim thông tin, sau khi sự việc xảy ra, chiều 18/9, Phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình em B. để giải quyết sự việc.

Về hướng giải quyết, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm đề xuất hình thức kỉ luật phù với mức độ vi phạm của học sinh.

Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã động viên tinh thần giáo viên và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường. Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.

Đại diện UBND Phường Định Công cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã làm việc với nhà trường để nắm bắt tình hình. Phường chỉ đạo công an xác minh, làm rõ sự việc liên quan.