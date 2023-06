Hà Nội hạ nhiệt sau cơn mưa rào bất chợt

Theo ghi nhận của chúng tôi, cơn mưa rào kéo dài diễn ra ở khu vực các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và vùng lân cận, đúng thời điểm trưa Hè nắng nóng đã làm cho nhiều người cảm thấy dễ chịu.



Trên đường Lê Duẩn, đoạn ngã tư Đại Cồ Việt về hướng trung tâm là điểm giao thoa giữa nắng và mưa.

Cơn mưa diễn ra đúng đoạn đường này, người dân ven đường mang áo mưa ra bán. Chỉ trong thời gian ít phút đã có hàng chục chiếc áo mưa được bán cho khách

Chỉ trong ít phút, rất nhiều người dân đi đường đứng lại mua áo mưa, hoặc nhiều người đã đứng lại trú dưới tán cây ven đường.

Người đàn ông nhanh chóng tấp vào mái che cửa hàng, chia sẻ, những ngày gần đây thời tiết nắng nóng nên không mang theo áo mưa: "Tôi nghĩ cơn mưa rào sẽ không kéo dài nên ghé vào đây tạm trú", ông nói.

Cũng theo ghi nhận, rất nhiều người đang đi đường đã phải dừng lại để mặc áo mưa, trong số này cũng có rất nhiều người không mang theo áo mưa nên đã phải mua thêm chiếc áo cho người đi cùng.

Gặp cơn mưa bất ngờ nam thanh niên này chọn phương án cởi giầy cất vào cốp xe

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút ở khu vực trung tâm, tuy nhiên khi di chuyển ra đến khu vực ngã tư Vọng, nhiều người vẫn chứng kiến cảnh nắng nóng và phải cởi áo mưa để tiếp tục hành trình.

Thời tiết Hà Nội hạ nhiệt sau khi trời bất ngờ tối sầm

Nhiều người không còn cảm thấy áp lực vì thời tiết nóng

Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay (12/6), miền Bắc bước vào đợt mưa dông dài ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón mưa dông vào chiều tối. Miền Trung nắng nóng kéo dài.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Trong khi đó một số nơi ngoại thành đang phải chuẩn bị máy phát điện vì bị cắt luân phiên dưới trời nắng

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày mai (13/6) đến 14/6, mưa gia tăng ở miền Bắc, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15-17/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vào chiều tối và đêm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.