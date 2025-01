Giới buôn đào cho biết, năm nay có rất ít đào Tết đẹp do ảnh hưởng của mưa bão. Vì thế, chỉ khoảng 5% số gốc đào tại các vườn có thể bán ra thị trường. Do đó, giá bán cũng tăng khoảng từ 70% đến 100% so với năm trước. Ảnh: Cành đào có giá 2 triệu đồng